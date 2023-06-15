美防長談烏戰損：俄方已從十個不同角度展示了相同的5輛車上千次

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6月15日，由近50個國家防長和高級防務官員參見的第13次烏克蘭防務問題國際聯絡小組（Ukraine Defense Contact Group）會議在布魯塞爾舉行。美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）會後在出席新聞發布會時向媒體表示，隨着烏克蘭反攻的開始，基輔有能力恢復和修復其損壞的裝備並使其“重新投入戰鬥”。

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奧斯汀周四與美國參謀長聯席會議主席米利（Mark Milley）出席聯合新聞發布會時指出，“我們都知道，烏克蘭人一直在進行一場艱難的戰鬥，以捍衛他們的主權領土並奪回被佔領的領土，而且我們都看到了自俄羅斯開始入侵以來烏克蘭保衛者的技能和勇氣。當然，我們已經給了烏克蘭部隊重要的訓練和令人印象深刻的武器，但戰爭是流動的、動態的和不可預測的。烏克蘭的戰鬥不是一些輕鬆的衝刺，我們的信息仍然是明確的：我們將與烏克蘭站在一起，無論需要多長時間。”

就會議進程，奧斯汀表示，“除了來自烏克蘭的簡報，我們還聽取了美國歐洲司令部領導人的發言，他們向我們介紹了未來的培訓計畫，以及維護和保持我們已經提供的裝備的努力，並確保烏克蘭能夠為未來的裝備也這樣做。我們還聽取了我們來自德國和波蘭的朋友關於他們維護烏克蘭新豹式坦克的工作，我們來自荷蘭和丹麥的同事分享了他們在培訓烏克蘭飛行員使用第四代戰鬥機，包括F-16戰鬥機的計畫方面取得的進展。”

奧斯汀指出，“我們仍然專註於滿足烏克蘭對地基防空系統的迫切需求，這一點尤其重要，因為俄羅斯在過去一個月里無情地加強了對烏克蘭城市的導彈和無人機攻擊，這些攻擊已經殺死了數十名烏克蘭平民，而這只是莫斯科無所顧忌和不法地試圖破壞烏克蘭人民意願的一部分。”

奧斯汀介紹稱，“幾個國家今天已經加強了對烏克蘭的新承諾。加拿大承諾了另一個5億美元的一攬子計畫來支持烏克蘭，這將包括200多枚關鍵防空導彈來幫助保護烏克蘭的天空。美國以及英國、丹麥和荷蘭都為烏克蘭的額外關鍵防空導彈提供了資金。意大利也宣布了其最新一批援助，其中包括滿足烏克蘭最迫切的自衛需求的高度關鍵能力。而幾個盟國開始考慮長期支持烏克蘭。挪威和德國宣布了持續多年的一攬子計畫，丹麥剛剛宣布了它自己的近26億美元的對烏軍事援助計畫，貫徹2024年。”

奧斯汀表示，“所有這些貢獻強調了我們在支持烏克蘭和捍衛使我們所有人都安全的基於規則的國際秩序方面的團結一致。烏克蘭已經克服了如此多的障礙，但更多的障礙還在前面，烏克蘭的部隊和公民並不孤單。由於來自世界各地的善意國家的歷史性支持，烏克蘭已作好準備迎接未來的挑戰。”

在隨後的問答環節中，面對記者提問，“我們已經開始看到在這次烏克蘭反攻中的戰場損失出現在網上和其他地方。這些損失在多大程度上令您擔憂？您是否預計隨着反攻的推進，會有更多的美國戰車投入到支持反攻中？”

奧斯汀回答說：“關於車輛和裝備的戰場損失，這是一場戰爭，所以我們知道，雙方都會有戰鬥損失。你知道，重要的是，烏克蘭人有能力恢復被損壞的裝備，在可能的情況下進行修理，讓裝備重新投入戰鬥，而且我們有辦法繼續推進能力。”

奧斯汀補充說，“因此，將繼續存在戰鬥損傷。我想俄羅斯人已經從10個不同的角度向我們展示了同樣的5輛車，大約1000次。但坦率地說，烏克蘭人仍然有大量的戰鬥力。因此，正如你所指出的，這將繼續是一場艱難的戰鬥，正如我們所預期的那樣，我相信，在維持方面做得最好的一方將最終可能有優勢。因此，我們的重點是確保我們繼續推進烏克蘭所需要的東西，以便取得成功。”