美“泄密門”嫌疑人特謝拉因不當處理機密而被起訴

美國/司法/烏克蘭

美國空軍國民警衛隊隊員特謝拉（Jack Teixeira）被指控在一個由遊戲玩家和槍支愛好者組成的在線小組中泄露政府機密，他周四被起訴的額外指控提供了更多關於他涉嫌處理不當的機密信息類型的細節。起訴書指控特謝拉犯有六項非法保留和傳輸國防信息的罪行，如果他被定罪，可能會被判處多年監禁。

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來自馬薩諸塞州北戴頓鎮的21歲的特謝拉自4月被捕以來一直在監獄中。美國聯邦調查局特工追蹤到了他在網上發布的機密文件的照片。當局稱，他在馬薩諸塞州科德角的一個軍事基地擔任IT專業人員，並濫用他的最高機密許可，在社交媒體Discord平台上非法分享美國情報評估和其他敏感信息。

美國司法部長加蘭（Merrick Garland）周四在宣布起訴書的書面聲明中說，特謝拉“受美國政府委託接觸國防機密信息——包括有理由預計如果分享這些信息會對國家安全造成特別嚴重的損害。”

據悉，特謝拉被指控違反了美國《間諜法》的同一條款。當他被逮捕時，特謝拉麵臨兩項指控，但隨着調查的進展，可能會有更多指控。特謝拉對這兩項最初的指控不認罪。目前還不清楚他何時會出庭回應新的起訴書。

波士頓大陪審團周四起訴的第一項罪名是基於一份描述“外國敵手對屬於一家美國公司的某些賬戶的妥協”的文件。

起訴書中的第二項指控稱，特謝拉分享了有關俄烏戰爭的機密信息，包括向烏克蘭提供軍事裝備、如何轉讓以及如何使用這些裝備。他還被指控披露了一份描述烏克蘭境內部隊動向的文件，起訴書稱該文件是基於“通過機密來源和方法收集的敏感的美國情報”。特謝拉據稱分享的文件描述與《華盛頓郵報》獲得的文件一致。

特謝拉的朋友說，他在Discord平台上發布的文件，認為是一個值得信賴的朋友圈，不會更廣泛地分享這些機密信息。這些朋友在最近的採訪中說，特謝拉的動機是希望讓他們了解烏克蘭戰爭的情況，並向他們透露一般不向公眾提供的信息。一位說他在Discord平台上收到特謝拉的文件的朋友說，特謝拉明白這些信息是機密，他不應該與缺乏安全許可的人分享。

這位朋友說：“當他（特謝拉）發布這些文件時，他當然知道自己在做什麼。這些不是任何形式的意外泄密”。這名網友補充說，特謝拉從未打算讓這些信息廣為人知，也不是要揭露美國政府的潛在錯誤行為。相反，他的動機似乎是希望通過獲取機密信息來展示他對當前事件的卓越了解。“我絕對不會稱他為吹哨人，” 這位朋友說。

根據檢察官之前提交的法庭文件，其中一個共享機密信息的小組有多達150名用戶，成員包括“一些自稱居住在其他國家的人”，其賬戶可追溯到美國之外的互聯網地址。檢察官還說，特謝拉因明顯不遵守使用機密系統的規則而多次被上級記過。在公布的法庭材料中包含的一份去年9月15日空軍備忘錄指出，特謝拉“被觀察到在一個專門用於處理敏感機密材料的房間內記錄機密情報信息”。

該空軍備忘錄說，特謝拉被指示“不再以任何形式記錄機密情報信息”。大約一個月後，一份備忘錄指出，特謝拉“有可能無視9月份給他下達的停止令”。該備忘錄說，特謝拉被指示停止“對機密情報信息的任何深入研究，並專註於他的工作”。然後在今年1月，他所在單位的一名成員觀察到特謝拉“正在觀看與他的主要職責無關的內容，而且與情報領域有關”。該備忘錄還指出，特謝拉“以前曾被通知要專註於自己的職業職責，不要尋找情報產品”。

檢方的一份文件還敘述了網上聊天記錄，似乎顯示特謝拉既吹噓自己的行為，又了解這樣做的潛在法律後果。據稱，特謝拉在去年11月中旬的一次聊天中寫道，“比任何人都更了解發生的事情，這很酷”。當另一位用戶建議他寫一篇關於這些信息的博客文章時，特謝拉回答說：“寫博客就相當於切爾西·曼寧（Chelsea Manning）的所作所為”。他指的是2010年美軍的一起重大機密泄露案。