俄羅斯“半承認”在烏南退卻 基輔稱收復100平方公里

烏克蘭/俄羅斯

法新社發自莫斯科的消息說，俄羅斯軍隊今天周五首次“半承認”在烏克蘭南部退卻。基輔則宣布烏克蘭軍隊已收復超過100平方公里的領土。

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俄羅斯國防部今天周五6月16日表示，"在弗拉米夫卡（Vremivka）的暴露區，最激烈的戰鬥發生在利夫諾波爾（Rivnopil）和奧羅賈內（Ourojaïné）兩鎮"，並聲稱，在過去24小時內，在空軍和炮兵的幫助下，俄軍擊退了那裡的五次攻擊。

法新社說，在上述兩鎮發生戰鬥的本身，就意味着俄軍的防線已向弗拉米夫卡暴露區域的南部和東部倒退了幾公里。

弗拉米夫卡位於俄羅斯主要防禦線以北十多公里處，其中包括戰壕和反坦克陷阱，地處被俄羅斯佔領的紮波羅熱州和頓涅茨克州的邊界。

自烏克蘭6月初開始反攻以來，以普京為首的俄羅斯，一直堅稱烏克蘭的所有反攻都被俄軍擊退了。

烏克蘭軍隊表示，儘管俄羅斯軍隊進行了"強大的抵抗"，但它周四再次有所推進，主要是在南部戰區。

奧列克西-赫羅莫夫（Oleksi Hromov）將軍周四在新聞發布會上說，烏軍已重新控制了100多平方米的領土。他補充說："我們準備繼續戰鬥，解放我們的領土，甚至赤手空拳"。

法新社說，烏克蘭在這一地區的重大軍事成功，可打破連接俄羅斯和被吞併的克里米亞半島的陸地橋樑。這將是莫斯科的一個重大挫折。

據軍事分析家稱，烏克蘭尚未派出大部隊，而且仍在測試前線以確定俄羅斯的薄弱點。