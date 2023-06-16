水深火熱中的蘇丹：百萬兒童處境岌岌可危，州長被打死沒人負責

戰爭

蘇丹軍方同快速支援部隊的武裝衝突6月15日進入第三個月，迄今造成至少2000人死亡、220萬人逃離家園。飽受戰亂蹂躪的蘇丹， 局勢惡化是多方面多層次的；最近幾天集中表現在兩個方面：一是大量兒童流離失所，而是西達爾富爾州州長遇害。國際社會對蘇丹局勢的持續惡化紛紛作出反應。

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根據聯合國兒童基金會公布的數據，蘇丹人口一共4500萬人，其中有一半是兒童。蘇丹兩個月來的戰爭造成100多萬兒童流離失所，330名兒童被打死，1900名兒童受傷。

目前蘇丹有1360萬名兒童需要得到人道救助。其中有62萬名兒童嚴重營養不良，如果得不到及時救治，這裡面有一般人可能會死亡。

處在戰鬥區域的醫院，即使沒有關閉，也只能部分運營。加上當地預計的來臨，瘧疾，食品安全得不到保證，幼兒營養不良致死等問題接踵而來。

在西部的達爾富爾，560萬兒童中有27萬人已經因為戰爭被迫離開家園。在這個和乍得交接的地帶，因為缺乏飲用水，孩子們的身體缺水，拉肚子，營養不良。

聯合國兒童基金會在蘇丹的代表奧布賴恩表示，孩子們被困在這場無以名狀的噩夢裡，這是這場災難里最黑暗的一幕。

聯合國發言人史蒂芬·杜加里克（Stephane Dujarric）

杜加里克表示，聯合國兒童基金會和紅十字國際委員會已將大約 300 名兒童從首都喀土穆的孤兒院疏散到安全地區，並指出正在為兒童尋找寄養家庭。

“蘇丹有 1360 萬兒童需要人道主義援助。” 他說。另一方面，杜加里克還宣布，聯合國和人道主義援助人員繼續在蘇丹開展行動，而為消除障礙，也繼續與蘇丹當局談判。

國際紅十字會方面表示，2023年6月7日，來自邁朱馬孤兒院的300名兒童和71名看護人員被成功疏散至大約200公里之外的沃德邁達尼。應蘇丹社會發展部的請求，國際紅十字會作為中立調解人發揮了重要作用，為疏散孤兒院的兒童和工作人員提供了支持。國際紅十字會的作用包括：首先且最重要的是從衝突各方獲得安全通行許可，協調後勤工作，如運輸和物資供應，當然還包括與孤兒院和社會發展部以及衛生部保持溝通。歷經三個小時的路程，國際紅十字會將孩子們從喀土穆安全送到沃德邁達尼，並將他們移交給社會發展部予以照顧和安置。

聯合國人權事務高級專員福爾克爾·蒂爾克強調了蘇丹人民對自由的深切渴望和決心，是他們推翻了30年的軍事獨裁統治，並以極大的勇氣抵抗住了隨後的軍事接管。對這樣的人民再次使用武力是不可思議的。必須讓槍聲停止，讓理性重回主導地位。

另一方面，西達爾富爾州州長哈米斯·阿卜杜拉·阿巴卡爾14日遇害。當天早些時候，他接受沙特阿拉伯一家電視台采訪時指認快速支援部隊濫殺平民。

蘇丹軍方領導人阿卜杜勒·法塔赫·布爾漢指認快速支援部隊人員襲殺阿巴卡爾。快速支援部隊否認牽涉其中，譴責這一“冷血暗殺”。

聯合新聞報道，聯合國蘇丹過渡時期綜合援助團6月15日發表聲明，對蘇丹西達爾富爾州州長被殺事件深表震驚，呼籲停止不斷升級的暴力，並將肇事者繩之以法。

援助團在聲明中對殺害哈米斯·阿布卡爾（Khamis Abbaker）的行為予以強烈譴責。據報道，就在6月14日被殺之前幾個小時，阿布卡爾曾公開指責快速支援部隊（RSF）在蘇丹各地挑起的軍事權力鬥爭中造成了平民死亡。

聯合國蘇丹過渡時期綜合援助團說：“據可靠的目擊者描述，阿拉伯民兵和快速支援部隊應為此負責，但是快速支援部隊向援助團否認他們牽涉其中。”

聲明稱，“援助團呼籲迅速將肇事者繩之以法，不要讓該地區的暴力循環進一步擴大。我們懇請蘇丹人民保持理智，不要捲入仇恨言論和族裔分化的漩渦中。”

本周早些時候，援助團團長佩爾特斯（Volker Perthes）說，在西達爾富爾州首府朱奈納（El Geneina），出現了一種“基於平民的族裔身份而實施大規模且有針對性的襲擊，襲擊者據稱是阿拉伯民兵和一些身穿快速支援部隊制服的武裝人員”。

援助團表示，阿布卡爾一直是“該地區的關鍵對話者”，他是2020年《朱巴和平協議》的簽署人之一。在奧馬爾·巴希爾下台後，該協議為蘇丹走向民主統治的過渡時期鋪平了道路。

援助團強烈譴責達爾富爾地區的軍事升級，敦促各方“立即停止所有軍事行動，以緩和局勢，解決日益嚴重的族裔暴力問題。同時，允許人道主義援助通行，防止因局勢進一步惡化而導致大規模衝突”。

援助團提醒所有各方，根據國際人道法和人權法，他們有義務確保平民的安全。

聲明還說，“這場衝突中犯下的罪行不會被忽視，蘇丹人民應該得到和平、安全和對其人權的最大尊重。”

聯合國難民事務高級專員格蘭迪（Filippo Grandi）6月15日在推特上說，北達爾富爾州的流離失所者營地及其周圍的暴力衝突已經造成100多人死亡。

他對該地區針對婦女和女孩的性暴力報告表示“震驚”。他警告說，除非交戰雙方同意結束“這場摧毀蘇丹的戰鬥”，否則情況還會繼續惡化。

聯合國人權署表示，經歷了幾十年的鎮壓、武裝衝突和貧困之後，蘇丹人民的基本人權決不能再受到進一步侵犯。我們呼籲所有有影響力的人使用一切可能手段緩和局勢，聲援蘇丹人民對和平與民主的未來的要求。

聯合國人權署呼籲各方立即結束敵對行動，尤其是停止居民區的敵對行動，停止將平民和基礎設施作為攻擊目標。平民保護必須是首要事項。這是國際人道主義法的要求。