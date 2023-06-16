戰爭

水深火熱中的蘇丹：百萬兒童處境岌岌可危，州長被打死沒人負責

蘇丹軍方同快速支援部隊的武裝衝突6月15日進入第三個月，迄今造成至少2000人死亡、220萬人逃離家園。飽受戰亂蹂躪的蘇丹， 局勢惡化是多方面多層次的；最近幾天集中表現在兩個方面：一是大量兒童流離失所，而是西達爾富爾州州長遇害。國際社會對蘇丹局勢的持續惡化紛紛作出反應。

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蘇丹首都喀土穆的居民趁臨時停火安葬家人
蘇丹首都喀土穆的居民趁臨時停火安葬家人 AFP - -
作者： 安東尼
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根據聯合國兒童基金會公布的數據，蘇丹人口一共4500萬人，其中有一半是兒童。蘇丹兩個月來的戰爭造成100多萬兒童流離失所，330名兒童被打死，1900名兒童受傷。

目前蘇丹有1360萬名兒童需要得到人道救助。其中有62萬名兒童嚴重營養不良，如果得不到及時救治，這裡面有一般人可能會死亡。

處在戰鬥區域的醫院，即使沒有關閉，也只能部分運營。加上當地預計的來臨，瘧疾，食品安全得不到保證，幼兒營養不良致死等問題接踵而來。

在西部的達爾富爾，560萬兒童中有27萬人已經因為戰爭被迫離開家園。在這個和乍得交接的地帶，因為缺乏飲用水，孩子們的身體缺水，拉肚子，營養不良。

聯合國兒童基金會在蘇丹的代表奧布賴恩表示，孩子們被困在這場無以名狀的噩夢裡，這是這場災難里最黑暗的一幕。

合國言人史蒂芬·杜加里克（Stephane Dujarric）

杜加里克表示，合國兒童基金會和十字國會已將大 300 名兒童從首都喀土穆的孤兒院疏散到安全地區，並指出正在兒童找寄養家庭。 

丹有 1360 萬兒童需要人道主援助。” 他。另一方面，杜加里克宣布，合國和人道主援助人員繼續丹開展行，而消除障礙，也繼續丹當局判。

國際十字會方面表示，2023年6月7日，來自孤兒院的300名兒童和71名看被成功疏散至大200公里之外的沃德達尼。應蘇丹社會展部的求，國際紅十字會中立調解人發揮了重要作用，疏散孤兒院的兒童和工作人提供了支持。國際十字會的作用包括：首先且最重要的是從衝突各方得安全通行可，協調後勤工作，如運和物，當然包括與孤兒院和社會展部以及生部保持溝通。歷經三個小的路程，國際十字會將孩子從喀土穆安全送到沃德邁達尼，並將他移交社會展部予以照和安置。

合國人級專員·蒂強調丹人民自由的深切渴望和決心，是他推翻了30年的事獨裁治，並以極大的勇氣抵抗住了隨後的事接管。對這樣的人民再次使用武力是不可思的。必須讓槍聲停止，理性重回主地位。

另一方面，西達州州哈米斯·阿卜杜拉·阿巴卡14日遇害。當天早些候，他接受沙特阿拉伯一家電視台采訪時快速支援部隊濫殺平民。

領導人阿卜杜勒·法塔赫·布爾漢快速支援部員襲殺阿巴卡。快速支援部認牽涉其中，譴責這一“冷血暗”。

聯合新聞報道，聯合國合援助615表聲明，蘇丹西達州州事件深表震驚，呼籲停止不斷升的暴力，並將肇事者之以法。

援助在聲明中對殺害哈米斯·阿布卡（Khamis Abbaker）的行予以譴責。據道，就在6月14日被之前幾個小，阿布卡曾公開指快速支援部（RSF）在丹各地挑起的力鬥爭中造成了平民死亡。

合國合援助：“據可靠的目者描述，阿拉伯民兵和快速支援部隊應為負責，但是快速支援部向援助們牽涉其中。” 

聲明稱，“援助呼籲迅速將肇事者之以法，不要讓該地區的暴力循環進一步大。我們懇請蘇丹人民保持理智，不要捲入仇恨言和族裔分化的漩中。”

本周早些候，援助團團長特斯（Volker Perthes），在西達州首府朱奈（El Geneina），出了一種“基於平民的族裔身份而施大模且有針對性的襲擊襲擊者據稱是阿拉伯民兵和一些身穿快速支援部制服的武裝人”。 

援助表示，阿布卡一直是“地區的關鍵對話者”，他是2020年《朱巴和平協議》的署人之一。在奧馬爾·巴希下台後，該協議為蘇丹走向民主治的平了道路。

援助團強譴責地區的事升，敦促各方“立即停止所有事行，以和局，解決日益重的族裔暴力問題。同，允人道主援助通行，防止因局勢進一步化而致大模衝突”。

援助提醒所有各方，根據國人道法和人法，他義務確保平民的安全。

聲明還說，“這場衝突中犯下的罪行不會被忽丹人民應該得到和平、安全和其人的最大尊重。”

合國民事級專員迪（Filippo Grandi）615在推特上，北達州的流離失所者地及其周的暴力衝突已造成100多人死亡。

對該地區針對婦女和女孩的性暴力告表示“震驚”。他警告，除非交雙方同意束“這場毀蘇丹的鬥”，否情況繼續惡化。 

聯合國人權署表示，經歷了幾十年的鎮壓、武裝衝突和困之後，丹人民的基本人決不能再受到一步侵犯。我呼籲所有有影響力的人使用一切可能手段和局，聲援丹人民和平與民主的未來的要求。

聯合國人權署呼籲各方立即敵對，尤其是停止居民區的敵對，停止將平民和基礎設施作。平民保是首要事是國人道主法的要求。

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