美國巡航導彈核潛艇抵韓國釜山

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美國一艘巡航導彈核動力潛艇周五抵達韓國港口釜山。首爾軍方表示，此舉是華盛頓對平壤日益增長的威脅進行反制的承諾。首爾和華盛頓表示，平壤若決定對他們使用核武器，其現政權將面臨"終結"。

2023年6月16日，美國俄亥俄級核動力潛艇密歇根號（SSGN 727）在韓國釜山的一個港口停泊。

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美國密歇根號巡航導彈核潛艇6月16日抵達韓國釜山港。據韓聯社引述該國國防部表示，在密歇根號訪韓期間，韓美海軍將舉行聯合特戰演練，以反制朝鮮“輪番升級”的挑釁行為。

韓國軍隊在一份聲明中說，根據美國和韓國在4月簽署的“華盛頓宣言”，美國海軍密歇核動力潛艇抵達韓國東南部的釜山，這是六年來首次訪問韓國。

韓國艦隊司令金明洙說，根據這個宣言的文本，華盛頓承諾將威懾力擴大到韓國，並得到美國全部能力的支持，特別是核能力"，目的是為了應對來自平壤日益增長的威脅。

他補充說，這艘潛艇的到來"旨在實質性地落實《華盛頓宣言》（......），以提高美國戰略資產在朝鮮半島的定期可見度"。

據韓聯社引述該國國防部表示，在“密歇根”號訪韓期間，韓美海軍將舉行聯合特戰演練，加強特種作戰遂行能力和互操作性，以反制輪番升級的朝鮮挑釁行為。

據介紹，密歇根號是世界最大潛艇之一，其長170米，寬12.8米，水下排水量為18000噸，可搭載150多枚射程2500公里的戰斧（TOMAHAWK）巡航導彈。

法新社說，朝韓兩國的關係正處於歷史最低點。朝鮮領導人金正恩將自己描述為"不可逆轉"的“核大國的地位”，並呼籲加強武器開發，特別是戰術核武器的開發。

作為回應，首爾和華盛頓承諾，如果平壤決定對他們使用核武器，它將面臨核回應和現任政府的"終結"。

朝鮮今年不顧制裁進行了一系列武器試驗，特別是測試了其最強大的洲際彈道導彈。平壤在5月試圖將一顆軍事間諜衛星送入軌道，但未獲成功。

周四，朝鮮發射了兩枚彈道導彈，顯然是對美國和韓國軍事演習的回應。

平壤認為這些演習類似於入侵的預演，並將其描述為旨在 "模擬針對 "朝鮮的全面戰爭的演習。