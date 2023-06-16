美國政府機構在全球網絡攻擊中受到衝擊

網絡/國際/政治

據美國有線電視新聞網（CNN）15日報導，美國一家頂級網絡安全機構稱，在俄羅斯網絡犯罪分子利用廣泛使用的軟件中的一個漏洞進行的全球網絡攻擊中，多個美國聯邦政府機構受到了攻擊。

廣告 繼續瀏覽後續

美國網絡安全和基礎設施安全局（CISA）“正在向幾個聯邦機構提供支持，這些機構經歷了影響其MOVEit應用程序的入侵”，該機構負責網絡安全的執行助理局長戈德斯坦（Eric Goldstein）在周四向CNN發表的一份聲明中提到了受影響的軟件。“我們正在緊急工作以了解影響並確保及時補救”。

除了美國政府機構，美國的“幾百家”公司和組織也可能受到黑客攻擊的影響，CISA的一名高級官員周四晚些時候援引私營專家的估計告訴記者。被指對此事件負責的勒索軟件團夥CLOP要求數百萬美元的贖金，這是眾所周知的。這位高級官員在一次背景簡報中告訴記者，但還沒有人向美國聯邦機構提出贖金要求。

在CISA作出回應之際，開發被黑客利用軟件的美國公司Progress Software表示，它發現了代碼中的第二個漏洞，該公司正在努力修復。美國能源部發言人向CNN證實，該部門是正在進行的全球黑客行動中被攻破的多個聯邦機構之一。

美國網絡安全和基礎設施安全局局長伊斯特利(Jen Easterly)告訴記者，這些黑客沒有對聯邦民用機構產生任何“重大影響”，並補充說，黑客在利用軟件缺陷入侵網絡方面“基本上是機會主義的”。

這一消息使兩周前開始的大規模黑客活動的受害者人數不斷增加，並襲擊了美國主要大學和州政府。這場黑客活動給聯邦官員帶來了壓力，他們承諾要遏制勒索軟件攻擊的禍害，這些攻擊已經使美國各地的學校、醫院和地方政府陷入困境。

自上月底以來，黑客一直在利用被稱為MOVEit的廣泛使用的軟件中的一個漏洞，公司和機構使用該軟件來傳輸數據。其開發商Progress Software周四告訴CNN，該軟件的一個新漏洞已經被發現，“可能被不良行為者利用”。該公司在一份聲明中說：“我們已經與客戶就他們需要採取的步驟進行了溝通，以進一步保護他們的環境，我們也已經將MOVEit Cloud下線，因為我們正在緊急修補這個問題”。

美國運輸安全管理局和國務院表示，它們不是黑客攻擊的受害者。美國能源部發言人說，在得知兩個該部門“實體”的記錄被入侵後，能源部“立即採取了措施”以減輕黑客的影響。其發言人在一份聲明中說：“本部已通知國會，並正在與執法部門、CISA和受影響的實體合作，調查這一事件並減輕漏洞的影響。”

一位熟悉調查的消息人士告訴CNN，美國能源部的受害者之一是橡樹嶺國家實驗室的承包商。約翰斯·霍普金斯大學和該大學著名的醫療系統在本周的一份聲明中說，“敏感的個人和財務信息”，包括健康賬單記錄可能在黑客攻擊中被盜。

與此同時，佐治亞州的全州大學系統，包括有4萬名學生的佐治亞大學以及其他十幾所州立學院和大學，證實其正在調查黑客攻擊的“範圍和嚴重性”。一位網絡安全專家將這次安全漏洞描述為近期歷史上最大規模的盜竊和勒索事件之一。

CLOP上周宣稱對部分黑客行為負有責任，這些黑客行為還影響了英國廣播公司、英國航空公司、石油巨頭殼牌公司以及明尼蘇達州和伊利諾伊州的州政府等機構的僱員。俄羅斯黑客是第一個利用MOVEit軟件漏洞的人，但專家說，其他團體現在可能有機會獲得進行攻擊所需的軟件代碼。

該勒索軟件集團給受害者提供了在周三之前與他們聯繫支付贖金的機會，之後他們開始在暗網的勒索網站上列出更多黑客的所謂受害者。截至周四上午，該網站沒有列出任何美國聯邦機構。相反，黑客們用大寫字母寫道：“如果你們是政府、城市或警察部門，不要擔心，我們刪除了你們的所有數據。你們不需要聯繫我們。我們沒有興趣暴露這些信息”。

報導指，CLOP勒索軟件集團是東歐和俄羅斯的眾多團夥之一，這些團夥幾乎只專註於向受害者榨取儘可能多的錢。戴爾旗下Secureworks公司的威脅研究主管皮林（Rafe Pilling）告訴CNN：“我們目前看到的活動是在他們的泄漏網站上添加公司名稱，這是一種戰術，目的是嚇唬受害者，包括上市和未上市的受害者，讓他們付錢”。