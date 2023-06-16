非洲調解團抵烏克蘭 俄羅斯向基輔發射導彈

非洲/烏克蘭/俄羅斯

非洲7國代表團今天周五抵達基輔，開始在俄烏之前進行和平斡旋，當天迎接他們的是俄羅斯針對基輔的導彈襲擊。

2023年6月16日，在俄羅斯對烏克蘭的導彈攻擊中，贊比亞總統希吉萊馬、塞內加爾總統薩勒、科摩羅總統阿蘇馬尼、南非總統拉馬福薩和埃及總理馬德布利在基輔郊外的布查鎮憑弔一個萬人坑遺址。

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由南非總統拉馬福薩（Cyril Ramaphosa）牽頭的非洲七國代表團今天6月16日抵達烏克蘭首都，在警報聲和爆炸聲響成一片的背景下，開始斡旋行動。

烏克蘭空軍說，它擊落了12枚俄羅斯導彈，包括6枚高超音速的匕首Kinjal導彈。其軍事管理部門表示，所有導彈都是在基輔周邊空域被攔截。

基輔市的市長維塔利-克里琴科聲稱，這次襲擊沒有對該市造成任何損害。據說，這是"幾周來俄羅斯對基輔最大的一次導彈襲擊"。

這個非洲代表團成員除了南非總統拉馬福薩，還有塞內加爾總統薩勒（Macky Sall ），贊比亞總統希奇萊馬（Hakainde Hichilema），非盟輪值主席國科摩羅總統阿蘇馬尼（Azali Assoumani），以及剛果、烏干達和埃及的代表。

南非總統府在推特上說，非洲調停團以訪問基輔附近的布查鎮開始他們的行程，並公布了非洲領導人訪問這個小鎮的幾個視頻。俄羅斯軍隊被指控在該鎮屠殺了數百名平民。

南非總統發言人文森特-馬格溫亞在推特發布的一段視頻中說，這次任務"進展相當順利，符合計畫"。

他補充說，”總統已與其他國家元首和政府首腦一起安全抵達基輔"，代表團正在等待與澤連斯基先生開始會談，目的是"試圖在這場衝突中找到一條通往和平的道路"。

這個非洲調停團定於今天周五晚些時候與烏克蘭總統澤連斯基會面，然後計畫明天周六前往聖彼得堡，與俄羅斯總統普京會面。

比勒陀利亞上個月宣布啟動一個非洲和平特派團。南非因其與莫斯科的親密關係而受批評，自俄羅斯侵略烏克蘭戰爭開始以來，南非一直拒絕譴責俄羅斯，聲稱它採取中立立場，並希望優先考慮對話。

而這次調解是在烏克蘭反攻的高峰期進行的，地面上的戰鬥加劇，俄羅斯對烏克蘭主要城市進行了反覆轟炸。

拉馬福薩先生在周四的一份聲明中說："在衝突升級的時候，必須同時加快尋求和平解決方案的步伐"。

烏克蘭外交部發言人奧列格-尼古連科在一份聲明中說："我們希望開始討論（......），看看是否有可能通過共同努力，使烏克蘭更接近和平"。

這是迄今為止一系列無果的外交努力中的最新舉措。由於一些參與者在最後一刻退出，非洲代表團的力量被削弱。