非洲調解團抵烏克蘭 俄羅斯向基輔發射導彈
非洲7國代表團今天周五抵達基輔，開始在俄烏之前進行和平斡旋，當天迎接他們的是俄羅斯針對基輔的導彈襲擊。
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由南非總統拉馬福薩（Cyril Ramaphosa）牽頭的非洲七國代表團今天6月16日抵達烏克蘭首都，在警報聲和爆炸聲響成一片的背景下，開始斡旋行動。
烏克蘭空軍說，它擊落了12枚俄羅斯導彈，包括6枚高超音速的匕首Kinjal導彈。其軍事管理部門表示，所有導彈都是在基輔周邊空域被攔截。
基輔市的市長維塔利-克里琴科聲稱，這次襲擊沒有對該市造成任何損害。據說，這是"幾周來俄羅斯對基輔最大的一次導彈襲擊"。
這個非洲代表團成員除了南非總統拉馬福薩，還有塞內加爾總統薩勒（Macky Sall ），贊比亞總統希奇萊馬（Hakainde Hichilema），非盟輪值主席國科摩羅總統阿蘇馬尼（Azali Assoumani），以及剛果、烏干達和埃及的代表。
南非總統府在推特上說，非洲調停團以訪問基輔附近的布查鎮開始他們的行程，並公布了非洲領導人訪問這個小鎮的幾個視頻。俄羅斯軍隊被指控在該鎮屠殺了數百名平民。
南非總統發言人文森特-馬格溫亞在推特發布的一段視頻中說，這次任務"進展相當順利，符合計畫"。
他補充說，”總統已與其他國家元首和政府首腦一起安全抵達基輔"，代表團正在等待與澤連斯基先生開始會談，目的是"試圖在這場衝突中找到一條通往和平的道路"。
這個非洲調停團定於今天周五晚些時候與烏克蘭總統澤連斯基會面，然後計畫明天周六前往聖彼得堡，與俄羅斯總統普京會面。
比勒陀利亞上個月宣布啟動一個非洲和平特派團。南非因其與莫斯科的親密關係而受批評，自俄羅斯侵略烏克蘭戰爭開始以來，南非一直拒絕譴責俄羅斯，聲稱它採取中立立場，並希望優先考慮對話。
而這次調解是在烏克蘭反攻的高峰期進行的，地面上的戰鬥加劇，俄羅斯對烏克蘭主要城市進行了反覆轟炸。
拉馬福薩先生在周四的一份聲明中說："在衝突升級的時候，必須同時加快尋求和平解決方案的步伐"。
烏克蘭外交部發言人奧列格-尼古連科在一份聲明中說："我們希望開始討論（......），看看是否有可能通過共同努力，使烏克蘭更接近和平"。
這是迄今為止一系列無果的外交努力中的最新舉措。由於一些參與者在最後一刻退出，非洲代表團的力量被削弱。