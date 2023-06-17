沙利文: 布林肯預計在中國不會取得突破 美國更關注莫迪訪美

美國/印度/中國

在布林肯訪北京試圖建立防衝突護欄之後，印度總理莫迪將到訪華盛頓，拜登正在將深化與印度的關係作為遏制中國影響力不斷擴大的基石。

2023年6月13日，美國國務卿安東尼-布林肯在華盛頓白宮東廳的代表團團長招待會上發言。布林肯將從6月18日起訪問北京。

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據路透消息，美國白宮國家安全顧問沙利文6月16日在日本東京表示，布林肯預計他的中國之行不會取得突破，美國更關注印度總理莫迪下周訪美。

傑克-沙利文在東京一次簡報會上表示，美國預計在印度總理莫迪 (Narendra Modi) 下周訪美期間，美印關係會出現“轉型時刻”。

他說“布林肯國務卿的中國之行，將是一件重大事件，但就美國外交政策而言，這甚至可能不是下周最重要的事件”。

莫迪將於下周四抵達華盛頓。拜登已將深化與印度的關係作為他遏制中國影響力不斷擴大的基石，他的政府還希望說服印度購買美國軍用無人機。而印度傳統上與俄羅斯保持一定安全和經濟聯繫。

沙利文說，在中國，布林肯的目標之一是控制局勢升級，以確保世界上兩個最大的軍事大國不會“陷入衝突”。他補充說“激烈的競爭需要積極的外交”。

美國國務卿布林肯6月18-19日訪問北京將是拜登2021年1月上任以來美國高級官員的首次訪問。此前，在2月份，因疑似中國間諜氣球飛越美國領空事件，拜登政府推遲了這次訪問。

在日本，沙利文會見了日本、韓國和菲律賓的同行，三方就地區安全問題進行了會談。