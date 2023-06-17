烏克蘭反攻有新進展 急需200公里射程武器

烏克蘭反攻

烏克蘭軍隊在南部和東部幾個方向繼續推進，在俄羅斯空軍和炮火的優勢下，烏軍需要超過二百公里射程的武器以實施遠距離精確打擊。

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據法國世界報今天17日早晨的實時報道，烏克蘭副防長漢娜-馬里亞爾（Hanna Maliar）“隔夜”總結前線局勢時說，烏克蘭軍隊在幾個方向上推進了2公里，但也面臨強大的阻力。她今天早晨在電報群上說，儘管莫斯科在空中和火炮方面佔有優勢，但烏軍正展開進攻和防禦行動，並取得了一些成功。

她說，在處於防守狀態的地區中，烏克蘭軍隊只失去了一個陣地。烏軍在南部，同時在幾個方向展開攻勢，而俄羅斯人在貝爾迪安斯克和馬里烏波爾周圍加強了進攻。她總結說："實際上，我們的部隊在南部推進的所有地區和方向，都取得了戰術上的成功"。

在烏克蘭東部，俄軍正在進行多次突擊行動，以驅趕烏克蘭部隊。烏克蘭副防長漢娜-馬里亞爾說，他們（俄軍）最近在巴赫穆特方向重新部署了部隊，她並補充說，烏克蘭部隊正在佔領該鎮周圍的高地，並開展局部攻勢。她指出，最近巴赫穆特周圍戰事的強度"有所減弱"。

此外，基輔表示前線需要射程超過兩百公里的武器。烏克蘭國防部副部長弗拉基米爾·哈夫雷洛夫（Volodymyr Havrylov）今天周六上午在一份聲明中解釋說，如果烏軍要贏得對俄羅斯侵略者的戰爭，他們需要遠程精確武器。"我們所有的軍事計畫都在按計畫實施。現代戰爭中最重要的是了解敵人的位置，並能夠進行遠距離的精確打擊。換句話說，我們需要能夠在200公里以外打擊敵人的武器"。