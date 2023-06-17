烏干達一所中學遭聖戰分子襲擊 已知37人死

烏干達西部一所中學周五晚上遭到聖戰分子襲擊，至少37人被殺害，大部分是學生。這是該國多年來最嚴重的一次襲擊。

烏干達西部布韋拉附近Mpondwe的盧比里哈高中遭到歸咎於民主同盟軍的襲擊後，一名倖存的學生。2023年6月17日

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烏干達軍隊宣布，襲擊者已向剛果（金）境內的維龍加國家公園方向逃去。他們是效忠於伊斯蘭國的聖戰組織“民主同盟軍”成員。

烏干達人民國防軍（UPDF）發言人費利克斯-庫拉伊蓋（Felix Kulayigye）周六在一份聲明中說："不幸的是，37具屍體被發現並被送往布韋拉醫院的太平間"。布韋拉是靠近襲擊現場的一個城鎮。

此前的一份報告稱，死亡人數為25人，均為學生，8人受傷，情況危急。

據調查人員稱，在民主同盟軍的殘酷襲擊中，學校宿舍被放火燒毀，學生被刀刺死。該組織是活躍在剛果民主共和國東部的最致命團體之一。

烏干達國家警察發言人弗雷德-伊南加（Fred Enanga）說，民主同盟軍襲擊了布韋拉附近的姆邦德韋（Mpondwe）的盧比里哈（Lhubiriha）高中，他們還"搶劫"了一家食品店。

據烏干達武裝部隊發言人說，民主同盟軍可能還綁架了幾個人。

該發言人在一份聲明中說："我們的部隊正在追擊敵人，以解救被綁架者，並消滅這個團體。

這是烏干達自2010年坎帕拉連環恐襲事件以來的最致命襲擊，坎帕拉事件造成76人死亡，當年總部設在索馬里的伊斯蘭組織“Shebab”聲稱自己是兇手。

重大襲擊

根據法新社查閱的一份警方報告，周五晚上11點左右，警方和軍事單位接到警報稱，姆邦德韋的盧比里哈高中發生了"重大襲擊"。

報道稱，當他們到達現場時，發現"學校正在燃燒，學生的屍體躺在院子里"。

這所學校距離與剛果民主共和國的邊界不到兩公里，民主同盟軍在那裡活動，並被指控自1990年代以來殺害了數以千計的平民。

迪克-奧盧姆（Dick Olum）少將告訴法新社，情報部門至少在襲擊前兩天就報告了民主同盟軍在該地區的存在，強調了調查的必要性。

據這位軍官說，襲擊者掌握了學校的詳細情況。 "他們知道男孩和女孩的宿舍在哪裡"。"這就是為什麼襲擊者鎖住男生宿舍並放火燒了它。沒有鎖住女生區，女生們逃了出來，但她們在逃跑時被刀砍中，還有人被槍殺"。

他補充說，一些屍體已被燒得面目全非，需要進行DNA測試來確認他們的身份。

他說："我們已經要求提供更多的火力，要求飛機幫助營救被綁架者，並找到反叛者的藏身之處，以便採取軍事行動。

維龍加巢穴

襲擊者向剛果（金）境內的維龍加國家公園逃去，廣闊的維龍加公園與烏干達和盧旺達都接壤，是非洲最古老的自然保護區，是包括山地大猩猩在內的稀有物種的避難所。同時，民主同盟軍也在那裡藏身。

民主同盟軍最初是以穆斯林為主的烏干達叛軍，自1990年代中期以來，一直活躍在剛果民主共和國東部，他們被指控在那裡屠殺了成千上萬的平民。

2019年，他們宣誓效忠伊斯蘭國組織ISIS。

這不是烏干達第一次發生歸咎於民主同盟軍的襲擊學校事件。

1998年6月，民主同盟軍襲擊了靠近剛果民主共和國邊境的基奇瓦姆巴技術學院，80名學生在宿舍被活活燒死。有100多名學生被綁架。

烏干達和剛果（金）於2021年發起聯合攻勢，將民主同盟軍趕出其在剛果的據點，但這些行動迄今未能制止該組織的襲擊。

3月初，美國懸賞500萬美元徵集任何能夠找到其領導人的信息，他是一名40多歲的烏干達人，名叫穆薩-巴魯庫。