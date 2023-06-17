非洲代表團在基輔調停失敗 前往聖彼得堡與普京會面

非洲/俄羅斯/烏克蘭

在基輔進行調節失敗後，非洲代表團於周六前往聖彼得堡與普京會面。南非總統拉馬福薩則率先抵達，與普京單獨會談。

（從左至右）埃及總理馬德布利、塞內加爾總統薩勒、非盟主席科摩羅總統阿蘇馬尼、烏克蘭總統澤連斯基、南非總統拉馬福薩和贊比亞總統希奇萊馬2023年6月16日基輔。

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據南非總統府宣布，率領非洲代表團的南非總統拉馬福薩周六率先抵達俄羅斯的前帝國首都聖彼得堡，要"在16個月的俄烏衝突造成（......）全球不穩定之後，尋求一條通往和平的道路"。

根據同一消息來源，他前一天在基輔與烏克蘭總統澤連斯基進行了"建設性的討論"，拉馬福薩在烏克蘭首都說，"雙方應該緩和關係"。

烏克蘭國家元首拒絕接受這一提議，並譴責莫斯科在烏克蘭軍隊的反攻中的"欺騙"行為。

澤連斯基先生在與非洲領導人舉行的聯合新聞發布會上說："當佔領者在我們的土地上時，允許現在與俄羅斯談判，意味着凍結戰爭，凍結痛苦和折磨。

據克里姆林宮稱，非洲調解代表團的其他成員預計將於今天晚些時候抵達聖彼得堡。除了南非總統拉馬福薩先生外，該代表團還包括另外三位總統：塞內加爾總統薩勒、贊比亞總統希切萊馬和非盟現任主席科摩羅總統阿蘇馬尼，以及剛果、烏干達和埃及的代表。

據法新社說，甚至在非洲領導人抵達他的土地之前，普京周五就表示，他確信基輔的反攻"沒有機會"成功，西方國家將不得不按照他的條件轉向跟他談判。他說："而我們將看看何時談，以及我們能與他們談什麼"。

克里姆林宮發言人佩斯科夫表示，南非總統與俄羅斯總統將進行單獨會談，然後他們再和其他所有非洲調解人一同會面。

非洲領導人的調解是在烏克蘭的反攻中進行的。

雖然莫斯科不斷聲稱烏克蘭的反攻已經失敗，但基輔聲稱已經解放了少數幾個城鎮和大約一百平方公里的地區，主要是在南部戰線。

烏克蘭國防部副部長甘娜-馬利亞爾（Ganna Maliar）周五晚間說："烏克蘭部隊正在繼續開展進攻和防禦行動，並取得了相對的成功。

與此同時，俄羅斯國防部長紹伊古周六呼籲生產更多坦克，以"滿足部隊在"烏克蘭行動中"的需要"。

非洲調停團是迄今為止為結束俄烏衝突所做的一系列不成功的外交努力中的最新一次。

非洲受到糧食價格上漲和烏克蘭戰爭對世界貿易影響的沉重打擊。

然而，南非拒絕譴責俄羅斯的侵略行為，並因其與克里姆林宮的關係密切而受到批評。

俄羅斯則試圖吸引非洲領導人加入其陣營，聲稱自己是反對帝國主義的堡壘，並指責西方利用制裁來阻止俄羅斯的糧食和化肥出口，而這對非洲來說是至關重要的。