伊沙和解進程再進一步，沙特外長時隔17年後首訪德黑蘭

中東，外交

在伊朗與沙特意外宣布恢復外交關係近100天後，沙特外交大臣費薩爾-本-法爾汗周六（6月17日）抵訪德黑蘭，這是時隔十七年後首位沙特外長訪伊，標誌着地區兩大國間外交和解進程又推進一步。

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費薩爾在德黑蘭會見了伊朗總統萊希，並向他遞交了沙特國王薩勒曼邀請萊希訪問沙特的信函。訪問的日期尚未公布，但分析預期訪問將標誌兩國和解進程的最終完成。

在北京的斡旋下，今年三月，伊朗和沙特在斷交7年之後同意啟動恢復邦交。此舉被視為北京擴大在地區影響力的一部分，也標誌着希望繼續對伊朗施壓的美國和以色列的一個挫敗。

費薩爾在德黑蘭表示，希望 "兩國恢復關係將對地區、伊斯蘭世界和整個世界產生積極影響"。他在與伊朗外長阿卜杜拉希揚會晤後說，雙邊關係現在是 "基於對獨立、主權和不幹涉內政的完全尊重"。作為與伊朗和解的一部分，沙特希望加強海灣地區的海洋安全。

伊朗外長則強調，"地區安全只能由地區參與者來確保"，暗示德黑蘭希望結束美國在該地區的軍事存在。

世界五分之一的石油運輸經過霍爾木茲海峽，這裡成為伊朗和美國對峙的焦點，華盛頓5月宣布，由於海灣水域包括伊朗軍隊扣押油輪等事件日益增多，美國正在加強在當地的軍事存在。

伊朗本月6日重新開放了其在利雅得的大使館，但沙特駐德黑蘭大使館的重新開放因其建築狀況不佳而被推遲，該建築於2016年被示威者損壞。媒體報道說，在修復完成之前，沙特使館臨時設在德黑蘭一家豪華酒店中。

近期中東地區的外交舞台隨伊朗和沙特的關係解凍而發生一系列變化，沙特與德黑蘭的盟友敘利亞重新恢復接觸，敘利亞被恢復在阿拉伯聯盟的成員資格。利雅得也加強了在也門的和平努力。同時伊朗也試圖修補與幾個海灣阿拉伯國家的緊張關係，報道指，預計德黑蘭將在不久後與巴林和埃及恢復邦交。