台灣告訴歐洲：建立更好的關係，而不是只要求提供微芯片

台灣/歐盟

在歐洲訪問的台灣外長吳釗燮向媒體表示，歐洲要與台灣建立更好的關係，而不是只要求提供衛星芯片。他希望歐盟向北京施加壓力，以阻止未來可能發生的台海衝突。

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據政客新聞POLITICO網站6月18日報道，台灣外長吳釗燮向媒體表示，如果德國等歐盟國家希望從台灣獲得先進的微芯片製造技術，就不能忽視台灣對"改善關係"的願望。

這個報道說，當被問及為什麼全球芯片製造巨頭台積電仍未決定在德國建立新工廠時，他對歐洲為台積電提供的激勵措施提出了質疑。

台積電

吳釗燮表示，如果歐洲提供“非常積極的激勵措施，並以台積電感到舒適的方式與台積電會談，那麼它在歐洲的投資將產生非常積極的結果......，它在歐洲的投資肯定不會被（台灣）政府阻止。他補充說，我們當然希望其他想吸引台積電投資的國家也能考慮台灣的情況，或者說，台積電在台灣的地位，以及台灣在這個地緣戰略格局中的地位。

吳釗燮透露，台積電在日本和美國的工廠將在明年完工。這兩個國家分別是台灣"志同道合的夥伴"和"台灣非常好的夥伴"。

政客新聞說，吳釗燮的這個評論是針對德國的尖銳但隱蔽的批評。

據路透社報道的一封信，在2021年冠狀病毒大流行的高峰期，當時德國總理默克爾的經濟部長阿爾特邁爾（Peter Altmaier）要求他的台灣同行王美華就台積電減少對德國汽車業的供應進行干預。"阿爾特邁爾在信中說："如果你能處理這件事，並向台積電強調為德國汽車業增加半導體產能的重要性，我將非常高興。

台灣海峽

吳釗燮在歐洲的主要任務之一是在歐洲領導人中加強對台灣的外交支持。他的行程包括布拉格、布魯塞爾和米蘭。

他歡迎歐盟一再呼籲北京維持台灣海峽的現狀。他說，"中國或也覺得它可能要為其可能對台灣的侵略付出經濟代價，包括制裁或其他類型的經濟手段，我認為歐洲國家也討論過這個問題"。

這個報道說，儘管歐盟因始於中國的冠狀病毒大流行而對中國採取了更嚴厲的看法，以及北京在俄羅斯侵略烏克蘭戰爭中的立場，台灣在與歐洲交往時仍面臨挑戰。

在貿易方面，歐盟委員會一直不願意開始與台灣進行雙邊投資協定（BIA）的談判，原因顯然是出於擔心北京報復。

投資協議

吳釗燮表示，我們非常關注台灣和歐盟之間的雙邊投資協議似乎被停滯不前的歐中全面投資協議談判所挾持。但如果我們考慮到台灣和歐盟之間的密切關係，從經濟上講，我認為歐盟應該找到一個替代方案來加強與台灣的雙邊經濟或貿易關係，而不是受困於歐中投資協議談判的僵局，因為它沒有任何結果"。他補充道，"我們希望能說服歐盟領導層以積極的方式思考這個問題"。

由於所有歐盟成員國都承認"一個中國"政策的外交議定，台灣官員要求POLITICO和其他媒體不要透露採訪的地點。吳釗燮也不能說出他會見了哪些歐盟官員，或者他是否計畫在同樣位於布魯塞爾的北約組織進行會談。(歐洲議會副主席尼古拉-比爾（Nicola Beer）是少數確認吳釗燮在布魯塞爾的歐盟人士之一，他在推特上提到他們的會面，並稱台灣是"民主大家庭的堅定成員"。

儘管歐盟沒有公開承認他的到訪，而且歐洲公眾傾向於在美國和中國就台灣發生衝突時"保持中立"，吳釗燮仍對歐盟的態度改變抱有很大希望。

他說，“我不認為在道義上任何明智的國家或領導人可以保持中立，我不認為他們可以說：'不，我們不會關注暴行'（指中國可能對台灣的入侵）”。

吳釗燮說，我認為這同樣適用於美國和中國之間的情況。如果中國對其他國家發動侵略，殺害無辜的人，違反國際法，造成暴行和破壞，殺害無辜的人，以及所有這些，而美國試圖幫助這個國家，我不認為歐洲國家可以說，這是一個......美國和中國之間的問題。

他補充說，"當國際社會討論重大國際原則時，我認為歐洲將很難說它不在乎。