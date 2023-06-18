布林肯到訪北京與秦剛在釣魚台國賓館會談

布林肯訪華

美國國務卿布林肯6月18日上午抵達北京，展開為期兩天的訪問。他是喬·拜登總統於2021年1月上任以來訪問中國的最高級別美國官員。

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據法新社報道，中國外長秦剛在釣魚台國賓館與美國國務卿布林肯會面，他們二人走在紅地毯上，然後在各自國家的國旗前握手，沒有發表評論。隨後中方將在那裡舉辦宴會。

儘管沒有人期望有任何重大突破，但根據美國國務院的說法，鑒於有許多摩擦的領域，我們的想法仍然是啟動外交解凍並保持對話，以"負責任地管理中美關係"。

對於拜登不顧輿論批評而堅持讓其國務卿訪問北京，法新社說，因為時間緊迫，明年將是美國和台灣的選舉年，而中國將台灣視為其省份之一，稱必要時可使用武力將其統一。

而且一件小事就能打翻計畫：比如，繼去年 11 月美國總統喬·拜登與中國國家主席習近平在印尼G20峰會場外會晤之後，美國國務卿布林肯計畫於今年2月訪北京。

拜登淡化氣球事件

但那次訪問因一個中國氣球飛越美國領空被擊落而在最後一刻被取消。華盛頓指責其為"間諜"氣球，而北京則堅稱這是一個偏離軌道的氣象裝置。

法新社說，喬拜登在其國務卿訪中國之際，淡化氣球事件。他周六告訴記者："我不認為（中國）領導人知道它在哪裡，裡面有什麼，或者發生了什麼"。他說，"我認為，這更是一件令人尷尬而不是有意為之的事情。

喬-拜登還說，他希望"在未來幾個月內"再次與習近平會面，"談談我們的合理分歧，但也談談我們可以達成共識的領域"。

除了氣球事件，在布林肯訪華前不久，又爆出中國在古巴設置秘密基地監視美國，武漢實驗室與解放軍合作製造冠狀病毒等消息，但都未能阻止拜登將他的國務卿派往中國。

拜登總統轉變對北京政策在美國國內受到質疑，包括在其政府內部。今年五月中旬，主管中國事務的副國務卿舍曼女士的突然辭職被認為是跡象之一。

觀察家們預計，這次布林肯訪問北京，可能將為美中其他雙邊會議鋪平道路，包括美國財長耶倫和商務部長雷蒙多的可能訪問。也為習近平和拜登在今年的多邊峰會上的會談做準備。