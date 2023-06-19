新西蘭總理希普金斯宣布將訪中國與習近平主席見面

新西蘭/中國

新西蘭總理希普金斯19日宣布將在本周日率領貿易代表團訪問中國，將與中國國家主席習近平會面。之前在6月12日他曾宣布過一次要訪華的消息，但那次他沒有說將與習近平見面。

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路透社消息，新西蘭總理克里斯-希普金斯（Chris Hipkins）6月19日表示，他將帶領一個包括該國一些最大公司的貿易代表團，於6月25日至30日訪問中國。

希普金斯說，在訪問期間，他將與習近平主席、李強總理和全國人大常委會主席趙樂際會面。

希普金斯在一份聲明中說：“我期待着通過各種面對面的雙邊會談與中國領導人會面，屆時將討論氣候變化、經濟穩定、區域和全球安全、人權和烏克蘭戰爭等議題”。

這位新西蘭總理在上周6月12日曾宣布他將在六月底率貿易代表團訪問中國的消息，但那一次，他沒有說將在中國會見哪些領導人，只說將訪問中國三個大城市：北京，天津和上海。

他還說。“這將是自冠狀病毒（COVID-19）全球大流行開始以來，首次新西蘭總理訪問中國，也是自2016年以來，新西蘭總理首次率領貿易代表團訪問中國。”

據希普金斯上周介紹，即將訪華的新西蘭代表團將包括乳製品、旅遊、教育和博彩等多個行業的代表。

據路透社說，中國是新西蘭最大貿易夥伴，新西蘭每年對華出口額超過200億新西蘭元。與澳大利亞不同，新西蘭近年來並沒有因各種爭端而面臨中國的貿易壁壘。

新西蘭是包括澳大利亞、英國、加拿大和美國在內的五眼情報和安全聯盟的成員，但歷來對中國採取的態度比其盟友更為和解。

然而，由於中國在太平洋地區不斷擴大影響力，導致該地區可能出現軍事化，新西蘭也越來越多地表示出對中國的擔憂。