歐洲防長聚會巴黎協調防空戰略 法德存在分歧

歐洲/防空

歐洲近20國的防長聚會巴黎國際航展，並在巴黎榮軍院舉行防空會議，協調防空戰略。俄羅斯侵略烏克蘭戰爭像一個電擊，讓歐洲驚覺“來自天空的威脅”，但是，法國與德國的防空戰略存在分歧...

2023年6月19日，在巴黎榮軍院舉行的歐洲防空會議開幕前，法國國防部長勒科努與他的同行們合影。

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據法新社消息，6月19日在巴黎布爾歇國際航展開幕日期間，法國組織一次有關歐洲防空的部長級會議，由於烏克蘭戰爭暴露了歐洲的防空缺陷，法國總統馬克龍希望在柏林推出不適合巴黎的防空項目時，協調歐洲的立場，推動其戰略。

法國防長勒科努（Sébastien Lecornu）今天下午在巴黎與近20位歐洲部長和國務秘書聚會，歐盟內部市場專員蒂埃里-布勒東也參加出席。

德國防長鮑皮斯托瑞斯原計畫派他的副手參加，但最終還是自己親自到巴黎出席這次會議。

法新社說，這種對"歐洲空域的防禦自主戰略"的思考，隨後將在歐盟和北約層面上進行。

法國防長萊科努今天在巴黎航展上強調說，在防空方面，"我們有兩項職責：為向烏克蘭提供援助做好準備，並長期加強（北約）東翼"；以及"回到我們在冷戰期間所知道的基本要素，但這些基本要素現在又是相關的，我們需要根據技術飛躍、不同的戰略聯盟以及對這個世界的破壞不只來自東方的事實，來更新這些基本要素"。

他說："我們不時地需要能夠停一停，不屈服於一些純粹的工業倡議的號角，並向自己提出更安全、更具有戰略意義的問題。

據政客POLITICO新聞報道，歐洲十多個國家的國防部長今天在巴黎航展上聚會後，稍晚將在巴黎榮軍院開會。專家們也將參加討論。法國總統馬克龍定於今晚在榮軍院發表講話。

該報道說，巴黎和柏林對發展防空系統的分歧是： 法國一直倡導發展"歐洲製造"的防空技術。而以柏林為首的一些歐盟國家不想等待“歐產系統”的開發，而是選擇從美國、以色列及在較小程度上從德國購買現成的系統，這引起巴黎的不滿。

法新社說，巴黎的倡議似乎是對德國10月份啟動的"歐洲天盾"項目的反應，該項目旨在使用德國的Iris-T短程防空系統、美國的愛國者中程系統和美國-以色列的箭-3遠程系統。

這個未來的"歐洲天盾"系統已經吸引了16個北約國家，包括英國、波羅的海國家、比利時、荷蘭、芬蘭和挪威。瑞典也已加入該項目。

但波蘭並不信服。巴黎方面則傾向於繼續依靠自己的SAMP/T MAMBA中程地空防禦系統，同時堅持認為德國項目帶來問題。

接近法國行政部門的消息人士警告說，要防止"一個在歐洲範圍內技術上無法實現的盾牌項目"。

愛麗舍宮還強調，不僅需要考慮"導彈防禦，還需要考慮縱深打擊與核威懾"。

投資正在進行中： 柏林計畫將其1000億歐元的特別基金中的50億歐元用於防空，而巴黎在2024年至2030年期間將投入50億歐元。

最近幾個月，歐洲導彈製造商MBDA與巴黎和羅馬簽署了一份價值約20億歐元的合同，為法意SAMP/T系統提供近700枚Aster導彈，還與波蘭簽署了一份價值22億歐元的合同，提供44台發射器和幾百枚CAMM導彈。

進一步的宣布預計將在周一晚上會議結束時進行，屆時法國總統將出席會議。法國、比利時、塞浦路斯、匈牙利和愛沙尼亞之間將簽署一份聯合採購超短程米斯特拉導彈的意向書。