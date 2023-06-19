烏克蘭證實在反攻兩周後從俄軍手中奪回八個村鎮

烏克蘭/俄羅斯

烏克蘭6月19日證實，在反攻開始兩周後，它已將俄羅斯軍隊趕出了第八個村鎮，這些地方位於通往亞速海海岸的烏南前線。

2023年6月17日星期六，烏克蘭頓涅茨克地區巴赫穆特附近的烏克蘭士兵沿公路向他們的陣地前進。

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法新社發自基輔的報道：烏克蘭國防部19日表示，烏克蘭軍隊在與俄羅斯軍隊衝突的南線奪回了皮亞提哈特凱（Pyatykhatky）鎮。

烏克蘭國防部副部長甘娜-馬利亞爾（Ganna Maliar）在社交網絡上說，加上這個村鎮，在反攻開始後的兩周內，烏克蘭總共"解放了八個地方"，奪回了113平方公里的領土。

甘娜-馬利亞爾補充說，在南部，烏克蘭軍隊在俄羅斯陣地"深入推進了7公里"。

莫斯科一再堅稱，烏克蘭對俄控區的持續攻勢已經失敗。但是基輔方面上周表示，它已經解放了七個城鎮和100平方公里的土地，主要是在南部戰線。

在東部戰線，甘娜-馬利亞爾說，"上周戰鬥的總體強度有所下降"，烏克蘭軍隊"在幾個方向取得了進展"，但她沒有進一步提供細節。

她補充說，"敵人為阻止我們在巴赫穆特（Bakhmut）地區的推進做出了相當大的努力"。“他們在那裡增派了更多部隊，並增加了轟炸次數”。

烏克蘭軍隊還說，它擊落了俄羅斯在夜間發射的四枚匕首Kalibr導彈和四架伊朗製造的爆炸無人機。並說，"導彈是從黑海的一艘潛艇上發射的，無人機是從亞速海的東海岸發射的”。

俄羅斯國防部則在一份聲明中說，它在包括巴赫穆特鎮在內的頓涅茨克東部地區共擊退了七次烏克蘭的"襲擊"。

據一些軍事分析家稱，烏克蘭尚未將大部隊投入反攻，目前仍在試探俄羅斯防禦的薄弱點。