習近平與布林肯會談 同意穩定關係 不向俄輸送武器

美中關係

美國國務卿安東尼-布林肯19日下午在北京與中國國家主席習近平舉行了會談，背景是中美之間的緊張關係。據布林肯對媒體表示，“雙方已就穩定關係達成共識”，“中國再次承諾不向俄羅斯輸送武器”。

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據法新社報道，美國國務卿安東尼-布林肯在中國首都兩天的會談結束時告訴記者，我們和其他國家已經得到中國的保證，它沒有也不會向俄羅斯提供用於烏克蘭的致命武器援助。

布林肯周一在北京說，他和中國領導人就"穩定"兩國關係的必要性達成了共識，同時對深刻的雙邊分歧保持"清醒的認識"。

布林肯對媒體說："在每次會談中，我都強調，最高層級的直接接觸和持續溝通是負責任地管理分歧和確保競爭不會惡化為衝突的最佳方式"。

他補充說，"從中方對等官員那裡，我聽到了同樣的話：我們都認為需要穩定我們的關係"。

法新社說， 除了台灣這個美中爭端的核心問題之外，雙邊關係在許多問題上仍然緊張，包括技術上的競爭、美國針對中國數字巨頭的制裁、貿易、中國境內穆斯林維吾爾族的待遇以及中國在南海的主張。

布林肯先生強調說：“在許多問題上，我們有深刻的--甚至是激烈的--意見分歧。"我們對管理這種關係的挑戰不抱幻想”。

美國國務卿表示，華盛頓並不尋求"阻止"中國的經濟發展。但美國以安全的名義推出了一些措施，限制中國公司獲得某些美國技術，或使它們更難製造尖端的半導體。

布林肯說，美國仍然"意識到"中國帶來的挑戰，喬-拜登總統的政府認為，中國是美國最大的潛在對手。

他說，"我們希望經濟增長。我們希望看到世界各地的成功，當然包括像中國這樣的主要經濟體"，"但同時，向中國提供可能被用來對付我們的技術不符合我們的利益”。

布林肯補充說，"當中國以非常不透明的方式發展其核武器計畫時，當它正在生產高超音速導彈時，當它將技術用於鎮壓目的時，向中國提供這些具體技術哪裡會符合我們的利益？

至於美國與台灣日益緊密的關係，布林肯周一告訴記者，美國並不支持台灣獨立。但"同時，我們和其他許多人一樣，深切擔憂中國近年來，即2016年以來在台灣海峽進行的一些挑釁行為"。

此外，布林肯國務卿說，他已要求中國利用其對朝鮮的影響，終止其導彈發射。他稱，"鼓勵（朝鮮）採取負責任的行動，停止發射導彈並停止其核計畫，這符合國際社會所有成員的利益"。而"中國在推動平壤進行對話和結束其危險行為方面處於獨特的地位。