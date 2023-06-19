馬克龍：已向烏克蘭交付SAMP/T中程地對空防禦系統

烏克蘭戰爭/法國/意大利

法國總統馬克龍周一宣布，一個SAMP/T中程地對空防禦系統已經交付給烏克蘭。

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法新社報道，在向烏克蘭做出承諾後四個月，法國總統馬克龍6月19日星期一宣布，由法國和意大利聯合製造的SAMP/T中程地對空防禦系統已經交付給了烏克蘭，目前這一系統在烏克蘭處於可以使用操作的狀態。

法國是在2月初宣布向烏克蘭提供這種相當於美國愛國者的防禦系統。

法國總統馬克龍周一在巴黎就歐洲的空中反導防禦發表演講時宣布：“我很高興能夠與我的意大利同事喬治亞·梅洛尼一起向您宣布，法國和意大利聯合製造的SAMP/T，現在已經部署在烏克蘭並可以操作，它將保護烏克蘭的關鍵設施以及生命。”

SAMP/T（MAMBA）是歐洲第一個中程反導系統。它應該能夠幫助烏克蘭應對俄羅斯的無人機、導彈和飛機的襲擊。

去年12月，一名法國士兵在羅馬尼亞向法新社說，有了這個系統，再加上烏克蘭的雷達和配備八枚射程約100公里的阿斯特導彈（Aster）的發射器，“我們可以應對相當廣泛的空中威脅：包括短程彈道導彈、戰鬥機、直升機、無人機，甚至巡航齊射多發導彈”。

幾個月來，基輔當局一直呼籲幫助烏克蘭加強其地對空防禦能力，尤其是在去年秋天俄羅斯使用伊朗無人機對烏克蘭關鍵基礎設施進行了一波襲擊之後。

SAMP/T已經部署在羅馬尼亞，以保護黑海康斯坦察港這一具有高度戰略意義的地區。