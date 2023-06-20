世界難民日：戰火1/3烏克蘭人離鄉 解封中國爆走線潮

世界難民日

今天（6月20日）是世界難民日，今年的主題是“去國離鄉的希望”（Hope away from Home）。據聯合國難民署14日發布報告指出，今年5月份全球被迫流離失所者人數再創歷史新高，達到約1.1億。

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據該報告顯示，截至2022年底，因戰爭、衝突、氣候變化等因素導致的流離失所者人數已達1.084億，較前年同期增長了1910萬，為有史以來最大增幅。在全球被迫流離失所者當中，有3530萬是跨越國界尋求安全的難民，有6250萬人因衝突和暴力背井離鄉，在其所在國內四處漂泊。

眾所周知，距烏克蘭戰爭爆發以來已近一年半，據聯合國難民事務高級專員辦事處 (UNHCR) 稱，大約三分之一的烏克蘭人被迫逃離家園，目前約有 550 萬人在國內流離失所，而約有 630 萬人流離失所，成為國外的難民。

難民是世界上最脆弱的群體之一。1951年《難民公約》及其1967年《議定書》 致力於保護他們。《難民公約》和《議定書》是全球僅有的明確涵蓋難民生活最重要方面的法律文書。根據這兩份文書的條款，難民有權在所在國至少享有其他外國人所享有的待遇，在許多情況下享有與本國公民同等的待遇。

疫後中國“走線移民”的悲歌

至於中國解封後產生的“走線移民”，據美國之音17日的報道，過去幾個月來，從美墨邊境進入美國尋求庇護的中國公民人數激增。他們中大多數人跨越半球，穿越中南美洲數個國家一路北上，歷經重重危險，最後從美墨邊境偷渡進入美國。

報道稱，他們隨身攜帶的一個黃色資料夾顯示着他們的特殊身份。它標誌着他們一個多月走線的結束，也象徵著他們在美國新生活的開始。

“以前只敢做夢，沒想到自己今天真的來到了，” 張旬（音譯）對美國之音說。40歲的張旬來自上海，疫情三年堅定了他移民他國的決心，讓他最終選擇辭去外企的工作，帶着妻女走線美國。“離開中國，那這怎麼說呢？所有中國人都知道啊，對吧？我們中國政府太強勢了。對吧？它的操控能力太強了。 你就算在一些發達城市，就算有錢你可能也被限制的死死的，對吧？”

據美國之音指出，過去幾個月來，因為政治和經濟原因，像張旬這樣走線偷渡美國的中國人越來越多。他們利用厄瓜多爾對中國公民的免簽政策，從中國經第三國到達那裡，然後一路北上，經過哥倫比亞、巴拿馬、哥斯達黎加、尼加拉瓜、洪都拉斯、危地馬拉這些中南美洲國家，到達墨西哥，然後跨越美墨邊境進入美國。

美國海關與邊境保護局的數據顯示，今年4月，從美國西南邊境越境的中國人超過3200人，同比增長近20倍。