印度總理莫迪啟程訪美 美印關係“轉型時刻”

印度/美國

印度總理納倫德拉-莫迪周二啟程對美國進行國是訪問。期間，他將與美國總統拜登進行旨在加強雙方關係的"高級別對話"，此時華盛頓正與北京在亞太地區爭奪影響力。莫迪這次訪美，被華盛頓視為“美印關係轉折時刻”。

2022年5月24日，美國總統喬-拜登和印度總理納倫德拉-莫迪在日本東京舉行的一次會議上。

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莫迪作為世界人口最多國家的領導人，將在美國國會發表講話。周四，他將在白宮接受拜登先生的豪華國宴，這是拜登第三次以國宴規格接待外國政要（前兩次是馬克龍和尹錫悅）。

上周美國國家安全顧問傑克-沙利文在東京一次簡報會上表示，美國預計在印度總理莫迪 (Narendra Modi) 訪美期間，美印關係會出現“轉型時刻”。

據法新社20日發自新德里的報道說，新德里將莫迪此行稱為"擴大和鞏固"印美關係的"歷史性"機會，但莫迪此行正值他的人權記錄受到非政府組織和聯合國的嚴厲批評之時。

儘管有這些批評，莫迪仍然是一位受到西方國家追捧的領導人。這次訪問被華盛頓視為加強與印度的商業、技術和軍事聯繫的機會，印度被視為對抗中國地區影響力的亞洲潛在盟友。

據分析人士稱，拜登先生和莫迪先生會晤後有望取得若乾重大進展，特別是在國防、清潔能源和戰略技術領域。

崛起的力量

印度諮詢公司“亞洲集團”的馬里克（Ashok Malik）認為，新德里和華盛頓之間的關係是由"實用主義"和"非常強大"的經濟關係決定的。

馬利克先生強調稱，在"中國越發異常自信"的亞洲，印度是一個"崛起的大國"。

6月初，在美國國防部長勞埃德-奧斯汀訪問新德里期間，美國和印度已經就軍事工業合作的新路線圖達成一致。

新德里與華盛頓關係轉變的背景是：印度通過擴大武器進口的來源和增加國內生產尋求結束對莫斯科的軍事依賴。

美國希望通過向印度提供技術合作並與印度共同生產來贏得這一關鍵市場。而美國並不是唯一正在追求印度的國家。

2020年，在西藏和印度拉達克地區有爭議的邊界發生致命對抗後，印度加強了與華盛頓和四國集團其他成員的聯繫，四國集團是由喬-拜登重新發起的非正式聯盟，彙集了美國、印度、日本和澳大利亞。

印俄夥伴關係

不過，法新社說，儘管與印度和解將使華盛頓能夠挑戰中國在供應鏈中的主導地位，但新德里與莫斯科的關係可能使印度與美國的討論變得複雜。

作為俄羅斯的長期盟友，印度也許曾呼籲結束在烏克蘭的敵對行動，但它從未譴責過俄羅斯的侵略行為。

華盛頓戰略與國際研究中心（CSIS）的唐納德-坎普（Donald Camp）認為，美國將鼓勵印度在俄羅斯問題上"採取更多措施"，但他不認為這個問題是"今年發展（印度-美國）關係的主要障礙"。

觀察家研究基金會主席薩米爾-薩蘭（Samir Saran）表示，拜登先生和莫迪先生之間的會晤應加強兩個大國之間的關係，"儘管兩位領導人的個性非常不同"。

預計莫迪先生還將會見剛從北京訪問歸來的美國國務卿安東尼-布林肯，布林肯是在他的前任邁克-蓬佩奧訪華五年後去的北京。

此外，印度總理莫迪還將於周三出席在紐約聯合國總部舉行的瑜伽表演。他將會見美國商界領袖，希望說服他們在明年印度大選之前在其國家投資。