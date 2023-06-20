尹錫悅訪法：巴黎和首爾希望加強經濟聯繫

法國/韓國/外交/貿易

自其2022年3月當選總統以來，韓國總統尹錫悅第一次訪問法國。巴黎和首爾希望加強兩國之間的經濟聯繫。

廣告 繼續瀏覽後續

法新社報道，法國總統馬克龍和韓國總統尹錫悅周二表示，他們希望為“自由開放”的印太地區做出努力，並以“可以摸得到的方式”加強兩國之間的經濟合作。

韓國總統尹錫悅，自其2022年3月當選總統以來，第一次訪問法國。周二，馬克龍在歡迎韓國總統尹錫悅到法國總統府愛麗舍宮共進工作午餐時說，“我們擁有相同的讓印太地區自由開放的雄心”。此時，馬克龍心裡想的應該是中國的崛起、中美之間的對抗以及印太地區國家希望保持穩定和自由流通。

法國在印太地區的好幾個領土比如新喀里多尼亞和法屬波利尼西亞等都有軍事存在。法國聲稱自己在該地區也是具有戰略作用的。

尹錫悅則補充說：“韓國將為建立一個自由、和平和繁榮的印太地區做出貢獻。”

兩位總統還重申了，在從俄羅斯入侵烏克蘭到朝鮮核計畫的數次地區危機中，法國和韓國都相互支持。

法國總統將於周三在愛麗舍宮會見八個韓國大集團的老闆。根據馬克龍，能源、民用核能、電池、半導體、人工智能、太空、國防和航空都是法韓兩國可能的合作領域。尹錫悅表示，“在不確定性增加的領域，面對複雜的全球危機，我們兩國應該擴大在高科技產業和未來戰略產業領域的合作。”

根據法新社，法國尤其看到了法國和韓國在民用核能領域的合作機會，因為首爾希望其在能源結構中提高核能的份額。