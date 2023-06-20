歐洲空中防禦：德法各自不同戰略的角力

歐洲防務

歐洲未來的防空將會怎樣？面對德國提出的歐洲天空之盾（ESSI）倡議，法國正試圖說服其一些盟友考慮採取法國版更多立足於歐洲自主的戰略。6月19日，法國主持召開了由大約20個國家參加的歐洲防空戰略會議。

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此次會議是在巴黎布爾歇國際航展之際舉行。法國國防部長勒克努（Sebastien Lecornu）主持、歐洲約20國國防部長及歐洲聯盟執行委員會（European Commission）內部市場事務執行委員布勒東（Thierry Breton）與會。

法國電視France24報道，巴黎和柏林就歐洲未來防空各有內容迥異的計畫。德國的計畫更為先進，德國在烏克蘭戰爭開始後，在國防戰略實施歷史性轉變，投資1000億歐元用於更新國防。去年10月德國啟動了ESSI歐洲天空之盾倡議，這個包括短、中、遠程防禦的計畫頗具雄心。模式是採用以色列的鐵穹模式，其雷達和制導導彈能夠摧毀大氣層以外的目標，其目的是將德國、美國和以色列製造的裝備系統。

目前德國的計畫獲得了17個國家，包括14個北約成員國的支持。

法國和波蘭等國一直抵制這項計畫，巴黎的計畫是向其他歐洲國家配備能夠打擊6公里以外的歐洲自己的西北風 及太陽能導彈，因此是一種短程防禦方案，目的是立足於建立歐洲的戰略自主權，而不是通過北約依賴美國，這也是法國總統馬克龍一再呼籲的。這意味着需要一個強大的歐洲國防工業以及從集團內部進行大規模採購。目前有愛沙尼亞、匈牙利、塞浦路斯和比利時已對法國方案開了綠燈。

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01:52 德國ESSI歐洲天空之盾採用以色列鐵穹模式 © france24視頻截圖