"聚會門"：英國議會下院壓倒性投票通過對前首相約翰遜的調查報告

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英國下議院周一（6月19日）針對前首相鮑里斯·約翰遜“聚會門”醜聞最終調查報告進行投票，以354票對7票的投票結果支持該報告, 該報告認為約翰遜在“聚會門”事件中撒謊。他將被剝奪進入議會大廈的權力。

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這是在約翰遜59歲生日的同一天，英國下議院認可了議會特權委員會的報告結論以及對這位首相進行制裁的建議。報告認為約翰遜 "聚會門 "事件中向議會撒謊，這對於約翰遜是一個嚴重打擊，其政治前途無疑受損。

下議院共有650名議員，投票共354票贊成，只有7票反對，包括現首相蘇納克在內眾多保守黨議員投了棄權票 。

去年夏天，約翰遜在一系列醜聞後被迫從唐寧街辭職，報告提出對他的懲罰措施，其中包括剝奪他進入議會的權力，而這通常是給與前首相的一個特權。

這份106頁的報告於周四公布，報告還建議將他從議會停職90天，這意味着他的選區將提前舉行選舉，但約翰遜在收到報告結論後不久就辭去了議員職務。

保守黨和反對黨議員在下議院花了5個多小時對報告發表意見，前保守黨首相特雷莎-梅敦促所有議員投票贊成報告，以 "幫助恢復公眾對議會民主的信心"。

約翰遜因推動實施了英國脫歐而在保守黨內仍然很受歡迎。但根據一項民調，69%的英國人和51%的保守黨選民認為他確實對議會撒謊。

曾擔任記者的約翰遜在卸任首相後已經找到了一份新工作：他被保守派小報《每日郵報》聘為社論作家。

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