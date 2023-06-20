莫迪:與中國雙邊正常關係 邊境和平與安寧至關重要

印度/中國

印度總理莫迪出訪美國之際，華爾街日報刊出對他的採訪報道，其中談到印度與中國的關係。自2020年喜馬拉雅山發生致命衝突以來，兩國一直在該邊境地區建設基礎設施並部署更多部隊。

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華爾街日報說，印度和美國的一個共同點是與中國的關係近年來變得越來越緊張，其特點是軍事和經濟競爭不斷加深。

對印度來說，這一挑戰就在它的家門口，緊張局勢的加劇主要圍繞着它與北京在分隔兩國的2000英裡邊界（被稱為實際控制線）上幾十年的爭端。自2020年喜馬拉雅山發生致命衝突以來，兩國一直在該地區建設基礎設施並部署更多部隊。

印度官員指責中國違反了邊界協議，自2020年以來，兩國已舉行了18輪軍事會談，旨在防止爭端演變成更廣泛的衝突。

莫迪說："為了與中國建立正常的雙邊關係，邊境地區的和平與安寧是至關重要的"。我們的核心信念是尊重主權和領土完整，遵守法治，和平解決分歧和爭端。同時，印度完全準備並致力於保護自己的主權和尊嚴。"

該報說，中國國防部沒有回應該報通過國務院新聞辦公室發出的評論請求。

華盛頓日報說，莫迪先生訪問美國期間，預計將與美方完成在印度製造噴氣式戰鬥機發動機的交易，可為先進的輕型戰鬥機提供動力，並通過一項價值數十億美元的協議向美國購買高空捕食者武裝無人機，以加強對印度洋和喜馬拉雅山上與中國有爭議的邊界附近的監視工作。