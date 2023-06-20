華日：中國計畫在古巴修建新的軍事基地 談判已近尾聲

中美/古巴

中國在古巴的動作越來越引起美國注意，最新情報說，北京與哈瓦那正在談判在古巴建立一個新的軍事訓練基地。目前中國和古巴已在島上聯合運行四個竊聽站監視美國。

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據華爾街日報6月20日的消息說，北京計畫在古巴建立一個新的培訓中心，讓人看到中國在美國門口駐軍的前景。拜登政府正在努力阻止中國在加勒比地區的野心擴張。

北京正在與古巴就在該島建立一個新的聯合軍事訓練基地進行談判，引起了華盛頓的警覺，並展開了情報行動。中國此舉將導致中國軍隊駐紮在距離佛羅里達海岸僅100英里的地方。

美國情報報告顯示，有關中國在古巴北部海岸設施建設的討論已進入後期階段，但尚未結束。拜登政府已經與古巴官員聯繫，想要阻止這個交易。美方試圖告訴古巴，此舉可能導致其放棄主權。該報說，白宮拒絕對此置評。

華爾街日報說，布林肯本次中國之行似乎阻止了兩國關係的螺旋式下降。但他未能使中國同意美國提出的恢復兩國軍事交流，以避免誤解的建議。根據美國國務院的一份聲明，布林肯在北京提出了美國對中國在古巴的情報活動的擔憂。

美國官員說，在美國高度機密的新情報中提到了擬議的古巴新訓練設施，他們稱，這些情報令人信服，但還很零散。美國政策制定者和情報分析人員對它的解讀有不同程度的擔憂。

竊聽站升級

《華爾街日報》6月8日報道，中國和古巴已就在古巴建立新的竊聽地點達成原則性協議；白宮將該報道定性為不準確，但沒有詳細說明。兩天後，白宮解密情報，公開確認中國的情報收集設施至少從2019年起就在古巴存在。

現任和前任美國官員表示，一個新的軍事設施可以為中國提供一個平台，使其有可能在該島永久駐紮軍隊，並擴大其針對美國的情報收集，包括電子竊聽。

據一位現任和一位前美國官員說，最令美國擔心的是：計畫中的設施是中國 "141工程"的一部分，這是中國人民解放軍擴大其全球軍事基地和後勤支持網絡的一項舉措。

據美國官員說，中國和古巴已經在島上聯合運行了四個竊聽站。據這些官員說，該網絡在2019年前後經歷了一次重大升級，當時一個站擴大到由四個站點共同運營的網絡，中國的參與程度也加深了。