“國際聯盟”視羅馬尼亞為烏克蘭飛行員就F-16的受訓基地

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據美國“政客”新聞網引述三名知情人士報導，一個西方國家聯盟正在關注羅馬尼亞作為培訓烏克蘭飛行員駕駛F-16戰鬥機的可能地點，這表明北約國家正在接近啟動一項可能在數月內看到烏克蘭天空中出現該戰機的計畫。荷蘭和丹麥正在領導這項多國培訓工作，但具體問題仍未解決。

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一位西方官員說，“羅馬尼亞是聯盟正在尋找的訓練地點之一”。他與美國國防部的一名現任官員和一名前任官員匿名透露的這一消息。現任和前任五角大樓官員說，西方國家聯盟正在努力就在羅馬尼亞的一個地點進行戰鬥機訓練的合同進行談判。他們補充說，製造F-16戰機的洛克希德·馬丁公司可能會進行培訓。

自從美國總統拜登（Joe Biden）上個月表示支持這項工作以來，有關培訓計畫的細節一直遲遲沒有出現。荷蘭和丹麥正在領導這項多國培訓工作，但合作夥伴還沒有解決哪些國家將提供培訓所需飛機的問題。

歐洲官員既不確認也不否認正在討論在羅馬尼亞培訓烏克蘭飛行員的建議。荷蘭國防部發言人僅表示，合作夥伴正在努力在東歐建立一個F-16戰鬥機的訓練中心。但關於哪個國家將捐贈戰機的討論還沒有定論。

洛克希德·馬丁公司的一位發言人指出，該公司首席運營官（COO）聖約翰（Frank St. John）本周發表評論說，只要西方國家同意運送F-16戰鬥機，該公司就隨時準備對烏克蘭飛行員進行飛行和維護培訓。“F-16戰機的交付現在還沒有擺上桌面。我們正在非常努力地工作，以儘快開始F-16培訓（與丹麥一起培訓烏克蘭）飛行員，”該發言人說。“交付需要一個單獨的決策過程”。

丹麥代理國防大臣普爾森（Troels Lund Poulsen）說，希望能夠在7月維爾紐斯北約峰會上及時提出一個“概念”，並且相關培訓工作將在今年夏天晚些時候開始。

普爾森周三通過電子郵件表示，“過去幾周，我有幾次機會與我的同事們討論培訓烏克蘭飛行員和F-16戰鬥機輔助人員的可能模式。我非常高興地看到，培訓F-16飛行員和輔助人員背後的聯盟不斷擴大”。他補充說，“從長遠來看，這將是一個重要的戰略步驟”。

美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）和參謀長聯席會議主席米利（Mark Milley）上周聽取了關於該小組進展情況的介紹。奧斯汀在訪問布魯塞爾時告訴記者說“有很多工作要做”。

據了解，羅馬尼亞空軍運營着一支由17架從葡萄牙購買的二手F-16戰鬥機組成的機隊，並正在從挪威購買另外32架戰鬥機。然而，布加勒斯特方面最近批准了一項購買更先進的F-35戰鬥機的計畫。

羅馬尼亞在北約的空中警戒任務中發揮着關鍵作用，這是一支專門在歐洲天空持續巡邏的國際工作隊，以便對侵犯領空的行為作出快速反應。北約國家定期進行緊急行動，攔截在該地區飛行的俄羅斯軍機。當被問及是否正在就烏克蘭飛行員在羅馬尼亞接受培訓進行談判時，該國國防部既沒有證實也沒有否認其正在考慮。

但在更廣泛的評論中，羅馬尼亞國防部在周三的一份電子郵件聲明中說，該國“歡迎建立北約盟國聯盟以提供F-16戰鬥機飛行員培訓的倡議”。聲明稱：“我們重申，羅馬尼亞正在與北約盟友、歐盟夥伴、其戰略夥伴和烏克蘭領導人密切合作，以確保烏克蘭國家有能力抵禦和有效抵抗俄羅斯對烏克蘭主權領土的非法侵略和佔領。”

除丹麥和荷蘭外，參與培訓的“國際聯盟”還包括英國、美國、葡萄牙、挪威和比利時。英國政府上周宣布，烏克蘭飛行員將首先接受由英國監督的基本培訓和語言課程，然後開始接受戰鬥機的指導。

當本周在巴黎航展上被問及烏克蘭飛行員駕駛F-16戰機的計畫時，洛克希德·馬丁公司COO聖約翰說，該公司已經準備好改裝戰機，提供培訓，或者如有必要，建造新的F-16戰鬥機來回補將捐贈給烏克蘭的戰機。

此外，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）最新在接受英國廣播公司（BBC）採訪時承認烏方反攻的戰場進展“比預期的要慢”。他指出，烏軍的軍事推進並不容易，因為烏克蘭20萬平方公里的領土已經被俄方佈雷。

澤連斯基在受訪時還再次為烏克蘭接受美製F-16戰鬥機提出了理由，並表示他相信烏方戰鬥機飛行員最快可以在8月開始訓練，第一批戰鬥機可以在6或7個月後抵達。