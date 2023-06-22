歐盟指沒收被凍結的俄資產存在障礙 烏總理：俄羅斯應為重建烏克蘭買單

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彭博社6月21日援引其獲得的一份文件報導稱，歐盟已經評估了“不能從法律上直接沒收被凍結的俄羅斯資產”，而是專註於暫時使用這些資產。報導指，歐盟正在“鎖定兩個選項”，因為該聯盟繼續尋找利用超過2190億美元被凍結的俄羅斯中央銀行資產，並將其送往烏克蘭的方案。

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“許多資金都在結算巨頭歐洲清算有限公司（Euroclear Ltd），到今年第一季度，它們在那裡產生了近7.5億歐元，”彭博社報道說，該集團預計將“在下周歐盟領導人在布魯塞爾開會時尋求授權，就這項政策開展工作”。

另外，歐盟關於使用被凍結的俄羅斯資產的工作小組成員認為，“沒有可信的法律途徑，允許僅以這些資產處於歐盟限制性措施之下為由沒收被凍結或固定的資產”，但贊成“將投資的暴利引向烏克蘭”，彭博社援引該文件報道。

據烏通社報導，烏克蘭總理什米加爾（Denys Shmyhal）周三宣布，烏方正在制定一項機制，允許沒收多達5000億美元的俄羅斯凍結資產。他在英國《衛報》刊登了一篇題為“在所有這些死亡和破壞之後，誰將支付重建烏克蘭的費用？一定是普京和俄羅斯”的署名文章。

什米加爾指出，“根據世界銀行的數據，重建烏克蘭需要4100億美元。這遠遠超過了我國2022年的國內生產總值，而且這還不是最終數額。”

什米加爾寫道，“俄羅斯已經殺害或傷害了超過22000名烏克蘭平民，摧毀和破壞了1500家醫院，打擊了我們10%的教育基礎設施和50%的能源基礎設施；240萬人的家園被破壞或完全被摧毀。由於俄羅斯軍隊的行動，烏克蘭大約30%的領土可能受到地雷和炮彈的污染。那是一個大約相當於英國大小的地區。破壞的規模是歐洲自第二次世界大戰以來從未見過的。”

什米加爾表示，“在歷史上，我們第一次有機會將公正的報復原則付諸實施，即侵略者為被破壞的東西提供重建資金。我們必須抓住這個機會，為烏克蘭和其他有可能成為侵略受害者的國家創造一個新的希望之光。”

什米加爾提及，“在俄羅斯大規模入侵之後，俄羅斯中央銀行持有的超過3000億美元的外彙儲備被凍結在西方。對俄羅斯人的私人資產的搜查和扣押仍在繼續。處理扣押受制裁個人和公司資產的國際工作組到今年3月已經發現了580億美元的俄羅斯資金。”

什米加爾表示，“檢測和凍結只是戰鬥的一半。俄羅斯的資產應該為烏克蘭工作。在任何情況下都不應該允許它們回到俄羅斯聯邦。這將意味着自由世界的失敗和對烏克蘭最大的不公正： 俄羅斯將把這些資源用於新的戰爭，我們的國家將成為廢墟。俄羅斯的資金應該成為復蘇的主要來源。它不應該由烏克蘭人、夥伴國家的納稅人或國際金融組織資助。俄羅斯必須支付。這將是合乎邏輯、公平和公正的。”

文章最後，什米加爾寫道，“每一個被發現和沒收的俄羅斯國家美元都減輕了夥伴國家的預算。相反，它增加了我們在‘重建更好’的原則下重建經濟和基礎設施的能力。在一個專制政權害怕攻擊其鄰國的世界上，扣押俄羅斯資產符合尋求持久和平與全球繁榮的國家的國家利益。因為他們會知道，他們將被迫為一切付出代價。”

6月19日，英國宣布其計畫使用制裁和資產凍結，讓俄羅斯為烏克蘭的重建付出代價。計畫中的一攬子措施將使倫敦能夠通過修改制裁的目的來保持制裁的有效性。英方新聲明的目的將是促進俄羅斯向烏克蘭支付賠償金。

自全面入侵烏克蘭開始，西方國家已經凍結了俄羅斯中央銀行約3000億美元的資產。一些美國立法者希望扣押並將這些資金轉移到烏克蘭用於重建。批評者指出了這一舉措的法律隱患，因為主權資產受到“主權豁免”的保護——一個國家不會扣押另一個國家的財產的諒解。扣押主權資產可能在世界其他地方創造一個危險的先例。