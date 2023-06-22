沙利文將與印度、巴西等國官員開會，推動對烏更廣泛的國際支持

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據英國《金融時報》報導，美國總統拜登（Joe Biden）的最高國家安全事務助理將於本周末飛往丹麥，與來自印度、巴西和其他未譴責俄羅斯入侵烏克蘭的國家的代表舉行一次未經宣布的會議，以促進對基輔的支持。據知情人士透露，來自南非、土耳其以及可能的中國的官員預計將與美國國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）一起參加在哥本哈根舉行會議。其中一位人士提醒說，與會者的名單還沒有最後確定，在會議之前可能會有變化。

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知情人士說，烏克蘭要求與“全球南部”的發展中國家舉行會議。其中一位知情人士補充說，華盛頓一直在鼓勵中國、印度、巴西、土耳其和南非參加該會議。沙利文將與美國國務院的第三號官員，負責政治事務的副國務卿盧嵐（Victoria Nuland）一起赴會。一位歐盟高級官員也將參加。白宮拒絕了置評請求。

計畫中的支持會議是在烏克蘭總統澤連斯基(Volodymyr Zelenskyy)警告說，基輔在本月早些時候發起的反攻以擊退俄軍的進展“比預期的要慢”。由於這場戰爭預計將持續到明年，西方官員擔心在對其支持者宣揚烏克蘭抵抗的美德時，不能確保他們的論點具有更廣泛的吸引力。

一位歐洲官員說，“我們很少意識到世界上其他國家有多麼不相信”。該官員說：“他們並不信服。承認這一點是很可怕的”。自全面入侵以來，俄羅斯和中國之間的雙邊貿易飆升，而印度是莫斯科最大的武器出口客戶，並大幅提高了俄羅斯原油的購買量，抵消了西方禁運俄原油的影響。兩位熟悉計畫的人士說，官員們將在非正式場合討論烏克蘭的和平原則。

一位知情人士強調，這次會議不打算產生任何具體結果。美國和其他西方國家支持澤連斯基的10點“和平方案”（Ukrainian Peace Formula）。該建議要求俄軍完全撤出，但仍對包括中國在內的其他國家的外交努力持開放態度，以迫使莫斯科結束其入侵行為。

哥本哈根會議將在印度總理莫迪（Narendra Modi）對華盛頓進行為期三天的訪問之後舉行，在此期間，他預計將與拜登討論烏克蘭問題。沙利文本周表示，雖然印度對俄烏戰爭有不同的看法，但與莫迪討論這一衝突將是有益的。他補充說，澤連斯基曾敦促拜登與莫迪等領導人接觸。

沙利文本周在討論莫迪的訪問時告訴記者，“我們認為這實際上向聯盟和烏克蘭發出了一個信息，即我們正在努力代表他們向更廣泛的國家進行倡導，而不僅僅是那些在北約中出現的國家……或在七國集團（G7）的會議上（出現的國家）”。

印度、巴西、中國和南非與俄羅斯都是金磚國家，拒絕加入多國對莫斯科的制裁，同時自克里姆林宮入侵鄰國以來向其提供不同程度的支持。另一位熟悉哥本哈根會議的人士說，“沒有信息”表明中國將以高級別的官員參加會議，但他說有可能有較低級別的官員出席會議，觀察討論情況。

巴西總統盧拉(Luiz Inácio Lula da Silva)一直表示，俄羅斯和烏克蘭都應該為這場戰爭負責，而南非自入侵以來已經加強了與俄羅斯的軍事合作。土耳其是北約成員國，在過去十年中與俄羅斯建立了強有力的貿易關係，自入侵以來與莫斯科保持着良好的關係，同時也將自己作為澤連斯基和俄羅斯總統普京之間的經紀人。