法國舉辦氣候峰會 聚焦資助發展中國家

法國/氣候

法國在巴黎召集世界40多個國家舉行氣候峰會，稱尋求為發展中國家應對氣候變遷解除資金障礙。法國敦促，如果人類大多數人要解決氣候危機並擺脫貧困，就需要拿出數千億美元的資金，為此還需要為全球經濟體系推動全面改革。

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法國總統馬克龍醞釀此次峰會並為峰會推波助瀾。馬克龍決心為地球和消除貧困推動巨大的改變。馬克龍是這次 "新金融協定峰會 "的主持人，峰會將持續到星期五。

法國總統的一位顧問強調，法國只能承認沒有能力單獨作出決定，他預計會議將產生一個 "路線圖"，而不是具體決定。

國際貨幣基金組織總幹事格奧爾基耶娃也將出席峰會。世界銀行新任行長阿傑-班加宣布出席今天的峰會。聯合國秘書長古特雷斯和巴西總統盧拉，德國總理朔爾茨和美國財政部長耶倫都將出席峰會。

根據耶倫今天上午在巴黎的講話，華盛頓將 "敦促 "貧窮國家和發展中國家的債權人參與談判，希望能重組其債務。

法新社說，中國作為世界上的主要債權人之一，經常被指責沒有參與到與西方國家的債務共同重組框架中。

中國將由總理李強代表出席峰會，沙特阿拉伯將由王儲穆罕默德-本-薩勒曼尼代表出席峰會。肯尼亞總統威廉-魯托（William Ruto）也將出席，大約20位非洲領導人也將出席峰會，其中一些國家領導人最近對富國發出了批評的聲音，批評西方國家正迅速投入數十億美元支持飽受戰爭蹂躪的烏克蘭但遺忘世界更多的窮國。

去年11月，在埃及舉行的COP27氣候談判期間，在巴巴多斯總理米婭-莫特利提出計畫後，出現了召開一個專門峰會的想法。巴巴多斯的聲音重新點燃了在這個問題上取得進展的希望，這個問題已經成為窮國和富國之間氣候談判的絆腳石，而富國歷來是溫室氣體排放的主要責任者。

該峰會的目的是緊急整頓國際金融架構，該架構產生於1944年的布雷頓森林協議，當時設立了國際貨幣基金組織（IMF）和世界銀行（WB）。

儘管發展中國家在應對熱浪、乾旱和洪水，以及在擺脫貧困的同時擺脫化石燃料和保護自然方面有巨大的需求，但它們發現很難獲得融資。根據一項研究的參考數字，為了實現這一目標，從現在起到2030年，除中國以外的發展中國家每年將不得不花費24000億美元。而根據國際能源署（IEA）的說法，在這十年中，他們在非化石燃料上的支出從每年2600億美元增加到近19000億美元。

在正在辯論的許多議題中，涉及航運的碳排放徵收國際稅，此一想法是最受歡迎的。世界領導人正在談論其他形式的稅收，以及機構改革、重組窮國的債務、加強私營部門的作用等。

巴巴多斯總理莫特利強烈支持在發生自然災害時暫停支付債務。

39個小島嶼和沿海國家聯盟（Aosis）主席Fatumanava Pa'olelei Luteru告訴法新社，旋風在富國和窮國之間 "沒有區別"，但可能 "耗費窮國多年的發展"，該聯盟處於爭取新融資形式的前沿。

法新社說，富國將被要求履行其承諾，每年出資1000億美元幫助窮國應對全球變暖。這是一個本應在今年兌現的承諾，經過三年的拖延，南北之間的信任據信受到了深刻的破壞。