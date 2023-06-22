泰坦號潛水艇氧氣今“氣絕”艙內有法國大專家 全球摒息

泰坦潛水器/泰坦尼克號

觀光大西洋底泰坦尼克號沉船的探險潛水器泰坦自18日稍早下水一小時後即告失聯至今，多國搜救至此沒有確定消息。潛水艇內載有5人。因潛水艇所配帶氧氣量耗用預計到今天白天時間可能會耗盡，世界更關注艇上人員安危。而失聯的泰坦潛水艇里，5人中包括泰坦尼克號法國人專家。

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據路透社報道稱，法國海洋學家保羅-亨利·納爾若萊（Paul-Henri Nargeolet）是北大西洋失蹤的潛水器上的五名人員之一，他的同事約翰稱，他是一位世界知名專家，曾在泰坦尼克號沉船中潛水超過35次。

據他的同事約翰還說，“他是泰坦尼克號、該船結構、沉船事故的世界級專家，他也曾在世界的四個角落潛水。他對我們法國人來說是超級英雄。”

約翰說服納爾若萊寫他的書《在泰坦尼克號的深處》，因為他說他的孩子是超級粉絲。

77 歲的納爾若萊周日與其他四人一起在泰坦潛水器上觀光遊覽泰坦尼克號客輪殘骸時失蹤，這艘客輪在 1912 年處女航時撞上冰山而沉沒，現在躺在大西洋海底。深度約為3,810 米。

至此，大規模的搜救行動正在進行中。此前有消息說，曾經在沉船海域發現海底信號聲音，但無法確定，搜尋未果。

約翰說，納爾若萊這位水下探險家需要有說服力才能寫一本書，因為他想把所有的時間都花在潛水上。

納爾若萊是擁有泰坦尼克號殘骸所有權的皇家郵輪泰坦尼克號水下研究總監，在法國海軍工作了 22 年之後，他於 1986 年加入法國海洋研究所 Ifremer，開始研究和探索泰坦尼克號沉船。

據約翰說，在探索泰坦尼克號殘骸期間，納爾若萊將大約 5,500 件物品帶到了水面，其中包括屬於乘客的個人物品，例如雙筒望遠鏡和信件。他說，迄今為止，潛水員唯一沒有探索過的船部分是安全保險艙，那裡存放着黃金和珠寶。

約翰說，1997 年納爾若萊的朋友詹姆斯·卡梅隆執導的電影《泰坦尼克號》的靈感就是來自於這位法國探險家拍攝的照片，他對影片中在水池中拍攝的重建質量感到驚訝。

路透社引述自 2009 年起認識納爾若萊的瑟堡 La Cite de la Mer 航海博物館館長伯納德·考文 (Bernard Cauvin) 說：“納爾若萊是一個非常謙虛、非常平靜的人，他對自己很有信心，但他很嚴謹。如果他不確定的話，他是不會就去某個地方。”