紐約時報：雲計算正在成為中美科技戰的新陣線

美國/中國/科技

中央社援引《紐約時報》報導，在美國與中國的數字冷戰中，美國當局正在日益關注一個新的目標：中國科技巨頭的雲計算業務。

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根據5位知情人士，在過去18個月里，拜登政府和國會議員們正在加緊腳步，探索如何解決阿里巴巴和華為等中國科技巨頭雲計算部門所衍生的安全問題。

其中的3位消息人士表示，美國官員曾討論是否可針對在美營業的中國企業制定更嚴格的規範，以及如何應對這些公司的海外擴張行動。

另3名消息人士說，拜登政府曾與美國雲計算公司谷歌（Google）、微軟（Microsoft）和亞馬遜（Amazon）進行討論，以了解它們的中國競爭對手的營運方式。

近年來，美國試圖封鎖中國獲得關鍵技術的途徑，同時也希望限制中國科技和電信公司在海外的影響力。如今美方又將矛頭指向中國雲計算相關企業，此舉恐將進一步擴大華盛頓和北京科技戰的範圍。

本月20日，中共中央外事工作委員會辦公室主任王毅告訴來訪的美國國務卿布林肯，美國必須停止干涉中國的技術發展。

不過，美國官員擔心，北京可能利用中企在美國和國外的資料中心獲取敏感資料，這與先前對中國電信設備和短視頻平台TikTok的擔憂類似。雲計算是數字經濟背後的重要推手，可支持影音串流等服務，並讓企業得以運行人工智能程序。

針對相關報導，白宮發言人拒絕置評；華為沒有發表評論；擁有雲端業務的阿里巴巴和騰訊也沒有回應置評請求。谷歌、亞馬遜和微軟都拒絕評論。

華盛頓智庫“新美國基金會”的資安政策專家塞克斯（Samm Sacks）表示，對雲計算的興趣反映出拜登政府關注中國在網路基礎設施和網路數字服務方面的影響力。

截至目前，美國限制中國科企的努力，其成績可以說是好壞參半。