美海岸警衛隊指泰坦號潛水器內爆，艇內五人全部死亡

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據美聯社6月22日報導，美國海岸警衛隊表示，失蹤的“泰坦”號潛水器在泰坦尼克號殘骸附近內爆，艇內的五人全部死亡，包括一名駕駛員和4名乘客。

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美國海岸警衛隊官員在周四的新聞發布會上說，他們已經通知了“泰坦”號潛水器乘員的家屬，該潛水器已經失蹤了數日。

美國海岸警衛隊第一區隊的梅傑少將（John Mauger）說，在搜尋該潛水器時發現的碎片“與該艇的災難性內爆相一致”。

梅傑表示，“在這一高度複雜的搜索行動中，人們給予了大量的支持，這一點非常值得讚賞。我們向乘員的朋友和親人表示最衷心的慰問。”

美國海底勘探公司“海洋之門”（OceanGate Expeditions）在一份聲明中說，艇上的所有五人，包括該公司首席執行官拉什（Stockton Rush），據信已經死亡。

拉什和四名乘客：48歲的巴基斯坦裔英國富商沙紮達·達伍德（Shahzada Dawood）和他19歲的兒子蘇勒曼·達伍德（Suleman Dawood）、58歲的英國探險家哈丁（Hamish Harding）和77歲的法國泰坦尼克號專家納若萊（Paul-Henri Nargeolet）“不幸遇難”。

納若萊的女兒周四中午在接受法國電視1台採訪時表示，她的父親“知道如何處理潛水器中的緊張情況”。

西多尼·納若萊在採訪中首先回顧了她父親對泰坦尼克號迷戀已就的歷史，“我父親在20世紀80年代末參加了對泰坦尼克號的第一次探險，從那時起，這就是他最大的熱愛。因此，他在潛水艇里和他（接近）泰坦尼克號的事實吸引了他。”

當美國海岸警衛隊仍在尋找“泰坦”號潛水器時，西多尼·納若萊說：“我希望會有一個好的結果，希望他們能找到他。但無論如何，他對自己所在的地方很滿意。這讓人放心”。