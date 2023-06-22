美海軍絕密聲學探測系統日前聽到了其認為是泰坦號內爆的聲音

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據《華爾街日報》6月22日報導，參與搜索的官員說，一個旨在發現敵方潛艇的絕密軍事聲學探測系統在“泰坦”號潛水器開始執行任務數小時後首次聽到了美國海軍懷疑是該潛水器內爆的聲音。據一位美國國防部官員說，幾乎在“泰坦”號潛水器失去通訊後，美國海軍就開始監聽它。美國國防官員說，在該潛水器周日失蹤後不久，美國的系統檢測到它懷疑是周四發現的碎片地點附近的內爆聲，並將其發現報告給現場的指揮官。

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美國海軍一位高級官員在一份聲明中告訴《華爾街日報》，“美國海軍對聲學數據進行了分析，發現了一個異常情況，與泰坦號潛水器在失去通訊時運行的大致地點附近的內爆或爆炸相一致，雖然不是確定的，但這一信息立即與事件指揮官分享，以協助正在進行的搜索和救援任務。”

美國海軍以國家安全為由，要求不透露所使用的具體系統的名稱。報導指，旨在探測敵方潛艇的水下麥克風首次探測到“泰坦”號潛水器慘案。

稍早時，美國海岸警衛隊表示，失蹤的“泰坦”號潛水器在泰坦尼克號殘骸附近內爆，艇內的五人全部死亡，包括一名駕駛員和4名乘客。

美國海岸警衛隊第一區隊的梅傑少將（John Mauger）說，在搜尋該潛水器時發現的碎片“與該艇的災難性內爆相一致”。