俄外交官蹲守被取消的駐澳使館新址不走 澳總理嘆天冷不易

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據澳大利亞廣播公司（ABC）報導，澳洲總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）23日在坎貝拉出席新聞發布會時嘲弄了一名俄羅斯外交官，該外交官蹲守在位於堪培拉的澳洲議會大廈附近的土地上，無視一項將俄使館新址驅逐出該地點的新法律。

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《澳大利亞人報》早前披露，一名孤獨的俄羅斯外交官拒絕離開以前由俄方持有的土地，以便在未來建立新的大使館，這引發了與澳大利亞聯邦警察的對峙。澳洲警方無法將這名蹲守的俄羅斯外交官帶走，儘管該地點作為俄使館新址的計畫已被駁回，因為他擁有外交豁免權。

這片地原計畫用於在澳大利亞首都堪培拉建造新的俄羅斯大使館，直接毗鄰議會大廈。澳大利亞政府上周以國家安全為由終止了其租約。這隨後引發了堪培拉與莫斯科的外交爭論，後者發誓要通過司法手段挑戰這一決定。

阿爾巴尼斯表示，澳洲政府已經開始了收回該片地所有權的程序，並表示仍然相信其這樣做的法律地位是健全的。就記者提問，政府是何時知道俄羅斯外交官被指蹲守不走，以及將採取什麼行動，還有為什麼俄羅斯早在2008年就獲得了該片地的租賃批準的提問，阿爾巴尼斯回答說，“我不對2008年負責，但2008年的世界也是不同的。那是一個不同的時代，但我認為人們必須看一看當時發生的那個過程。”

阿爾巴尼斯表示：“我的政府所負責的是現在，我的政府已經作出了回應。我們對國家安全建議作出了反應，而且我們迅速作出了反應，我感謝聯盟黨和所有中立議員在這樣做時的支持。”

阿爾巴尼斯回顧說，“6月15日，《2023年內政法》終止了俄羅斯聯邦提出的在議會大廈旁邊設立外交機構的租約。因此，不要搞錯了，上周聯邦議會確實採取了果斷的行動來解決這個地點帶來的國家安全挑戰。我們對我們的法律地位很有信心，當（澳洲）國家安全委員會，以及成員們，當我們考慮這個問題時，當然，我們預計俄羅斯會對我們的反應不滿。”

阿爾巴尼斯補充說，“我們預料到了這一點，但我們對我們的立場非常有信心，聯邦正式擁有該場地的程序正在進行中。但我可以提出這個觀點嗎？俄羅斯大使館在當地所代表的國家安全威脅，與一些站在那裡的草皮上的傢夥是不一樣的，我們不認為他們真的對我們的國家安全構成威脅。”

報導指，澳大利亞政府上周在創紀錄的時間內匆匆通過了一項法律，取消了俄羅斯對該片地的租約，阻止俄國在那裡建造新的使館大樓。俄羅斯於2008年取得租約，並於2011年獲得建築計畫許可，但去年澳大利亞國家首都管理局取消了該租賃權，理由是俄方對該地的開發時間太久。

俄羅斯政府已對旨在阻止其在當地建造新使館的法律提出了司法挑戰。但澳洲內政部長克萊爾·奧尼爾（Clare O'Neil）說，即便如此，堪培拉的立場將在法庭上被證明有理。

克萊爾·奧尼爾告訴媒體說：“我們對自己的立場懷有信心。我們正在尋求管理的國家安全問題是在離議會大廈一箭之遙的地方建造第二個俄羅斯國家大使館的建議”。她指出，“我們處理了國家安全問題，正如總理所說，一個坐在工地上的傢夥並不對這個國家構成國家安全威脅。”

阿爾巴尼斯接着打趣說，“特別是當外面如此寒冷的時候”。

在野的澳洲影子外長伯明翰（Simon Birmingham）的語氣更加尖銳，並指阿爾巴尼斯政府“不應接受這種公然違反法律的行為”。他說，“澳大利亞人希望我們的法律能夠得到尊重和遵守”。伯明翰表態稱：“我們將支持政府和執法機構維護澳大利亞的法律，包括使用所有的法律手段來驅逐任何在該片地上非法的人”。