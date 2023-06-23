泰坦號潛艇“災難性內爆” 死者親屬哀悼

泰坦尼克號/泰坦號

在深潛探訪泰坦尼克號沉船過程中，名為泰坦號潛水器在北大西洋發生內爆引發海難被確認。潛水艇中5人全部喪生。遇難者的親屬和同事周五表示哀悼，也引發了人們對此類深海探險安全規則的質疑。目前深海發現的只是泰坦號部分殘件，遇難者遺體尚沒有被發現。初步分析指深水潛下時遭遇的強大壓力，擠壓潛水器，引發潛水器內部壓差瞬間爆炸。

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據路透社今天報道稱，作為國際救援工作的一部分，一艘加拿大船上部署的機器人潛水器於周四發現了自周日以來失蹤的泰坦潛水器的殘骸。

該潛水器的殘骸在距離泰坦尼克號沉船船頭約488 米的海底被發現。潛水器下潛在大約 1 小時 45 分鐘後就與水面艦艇失去了聯繫。美國海岸警衛隊海軍少將約翰·莫格表示，潛水器潛至海面以下 4 公里處。他周四告訴記者，這些碎片與“潛水器災難性的內爆”相符。

泰坦號遇難的五人包括美國OceanGate Expeditions公司的創始人兼首席執行官斯托克頓·拉什(Stockton Rush)，該公司運營這艘潛水器，並收取每人25萬美元的費用來進行探訪泰坦尼克號之旅。並由他正在駕駛這艘潛船。

其他人是 58 歲的英國億萬富翁兼探險家哈米什·哈丁 (Hamish Harding)；48 歲的巴基斯坦出生商人沙赫紮達·達伍德 (Shahzada Dawood) 和他 19 歲的兒子蘇爾曼 (Suleman) 都是英國公民；法國海洋學家 Paul-Henri Nargeolet，77 歲。

據OceanGate致哀說：“這些人是真正的探險家，他們有着獨特的冒險精神，以及對探索和保護世界海洋的濃厚熱情。”英國亞洲信託基金代表達烏德家族發表聲明稱：我們對沙赫紮達和他心愛的兒子蘇爾曼的不幸去世表示哀悼。這對父子踏上了探訪傳奇泰坦尼克號殘骸的旅程，原本或是一個美好的父親節的情愫與禮物表達。

蘇爾曼·達伍德就讀的蘇格蘭斯特拉斯克萊德大學也發表了哀悼聲明。

英國泰坦尼克號探險家迪克·巴頓（Dik Barton）向他的朋友納格奧萊特（Nargeolet）的工作表示敬意，但也指出了該船設計和維護中提出的問題。他指出，“事件發生後，每個人都應變得明智，但正如我們之前所聽到的，不幸的是，這裡有很多危險。”

據路透社說，2018 年，在一次潛水器行業專家研討會和 OceanGate 前海事運營主管提起的訴訟中，人們提出了有關泰坦號安全的問題，該訴訟於當年晚些時候達成和解。

全球媒體對泰坦號搜尋的報道掩蓋了上周希臘附近一艘移民船失事造成數百人死亡的更大災難消息。

來自美國、加拿大、法國和英國的團隊花了幾天時間掃描大片公海尋找泰坦。一款海洋應用程序顯示，應美國海軍要求前往該地區的法國科考船阿塔蘭特號周五仍在附近。它周四才帶着深海機器人抵達搜索區域。美國海岸警衛隊的莫格表示，現在判斷泰坦號何時遭遇海難命運還為時過早。他說，聲納浮標在水中使用了三天多，沒有檢測到內爆。

殘骸的位置距離泰坦尼克號沉船相對較近，表明它可能就發生在周日下降即將結束時。美國海軍表示，當與泰坦失去聯繫時，對聲學數據的分析發現，潛水器所在位置附近存在“與內爆或爆炸相符的異常現象”。

一名海軍高級官員在《華爾街日報》首先引用的一份聲明中表示，其信息“雖然不是明確的”，但已與搜索任務的指揮官分享。《華爾街日報》援引未透露姓名的美國國防官員的話說，聲音是由用於探測敵方潛艇的系統接收到的。

著名導演詹姆斯·卡梅隆 (James Cameron)執導了 1997 年奧斯卡獲獎影片《泰坦尼克號》，這部影片極大地重振了全球對 1912 年沉沒的英國遠洋客輪的興趣。他說，他在第一天就得知了測得聲學發現，並知道這意味着什麼。導演稱，“我給我認識的每個人都發了電子郵件，說我們失去了一些朋友。潛水艇發生了內爆。”

曾駕駛潛水器冒險前往沉船殘骸的卡梅隆如此告訴路透社。他說他本周一發送了這些電子郵件。

據悉尼大學海洋機器人學教授斯特凡·威廉姆斯表示：“可能需要加強監管，更好地了解此類潛水器的設計、製造和認證方式，以便在深海環境中安全使用。”

科學家兼記者邁克爾·吉倫 (Michael Guillen) 在 2000 年的一次探險中曾被困在沉船的螺旋槳中，但倖存下來，他說：“我們需要停下來，停下來問這個問題，即你為什麼想去看訪泰坦尼克號，以及如何才能安全到達那裡？”

路透社說，泰坦尼克號在首航時撞上冰山後沉沒，船上1500多人喪生。