美印聯合聲明：反對破壞穩定或試圖以武力改變現狀的單邊行動

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據路透社報導，在美國總統拜登（Joe Biden）6月22日主持的印度總理莫迪（Narendra Modi）對華盛頓的國事訪問中，美印兩國宣布他們是“世界上最親密的夥伴之一”。在莫斯科於烏克蘭發動侵略戰爭之際，華盛頓一直對印度與俄羅斯的密切關係感到沮喪。在聯合新聞發布會期間，莫迪沒有直接談到中國或俄羅斯，拜登只是在回答記者的問題時提到了中國。但兩人在2個半小時的私下會晤後發表的一份聯合聲明中似乎有內容針對這兩個國家。

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兩國領導人會後發表的美印聯合聲明一開始寫道，“拜登總統和莫迪總理今天確認了美國和印度作為世界上最親密夥伴之一的願景：一個帶着希望、雄心和信心展望21世紀的民主國傢夥伴關係。美國和印度的全面全球戰略夥伴關係建立在新的信任和相互理解的基礎上，並因將我們國家密不可分的溫暖的家庭和友誼紐帶而變得更加豐富。”

聲明續稱，“我們將共同建立一個更加強大、多樣化的美印夥伴關係，推動我們的人民在尊重人權以及民主、自由和法治的共同原則基礎上實現對光明和繁榮未來的渴望。當我們通過一系列多邊和區域集團——特別是四方安全對話（Quad）——為實現一個自由、開放、包容和有韌性的印度-太平洋而努力時，我們的合作將為全球利益服務。我們兩個偉大的國家之間的夥伴關係涉及到人類事業的任何角落，跨越了海洋和星空。”

就國際問題“深化戰略趨同”，聲明指出，“作為全球夥伴，美國和印度申明，基於規則的國際秩序必須得到尊重。他們強調，當代全球秩序是建立在《聯合國憲章》、國際法以及尊重國家主權和領土完整的原則之上的。”

聲明補充說，“拜登總統和莫迪總理對烏克蘭的衝突表示深切關注，並對其可怕和悲慘的人道主義後果表示哀悼。兩位領導人強調，戰爭對全球經濟體系，包括對糧食、燃料和能源安全以及關鍵供應鏈的影響日益嚴重。他們呼籲作出更大努力，以減輕戰爭的後果，特別是在發展中世界。兩國進一步承諾向烏克蘭人民提供持續的人道主義援助。他們呼籲尊重國際法、《聯合國憲章》的原則、以及領土完整和主權。兩國一致認為烏克蘭衝突後重建的重要性。”

聲明提及，“美國和印度重申，他們決心抵制任何單方面顛覆多邊體系的企圖。兩國領導人強調有必要加強和改革多邊體系，使其更好地反映當代的現實。在此背景下，雙方仍致力於聯合國的全面改革議程，包括通過擴大聯合國安理會常任理事國和非常任理事國的類別。”

聲明稱，“拜登總統贊同全球治理必須更具包容性和代表性的觀點，重申美國支持印度成為改革後的聯合國安理會的常任理事國。在此背景下，拜登總統歡迎印度成為聯合國安理會2028-29年任期的非常任理事國，因為印度對聯合國系統作出了重大貢獻，致力於多邊主義，並積極和建設性地參與了關於安理會改革的政府間談判進程，其總體目標是使聯合國安理會更有效、更具代表性和更可信。”

聲明還表示，“拜登總統和莫迪總理再次承諾增強四方安全對話的能力，使其成為促進全球利益的夥伴關係。兩位領導人歡迎四個海洋民主國家在上個月的廣島峰會上取得的進展，以進一步推動一個積極和建設性的議程，促進印度-太平洋的和平與繁榮。兩位領導人歡迎在印太海域態勢感知夥伴關係（IPMDA）方面取得的進展，通過該夥伴關係，四方安全對話夥伴正在提供整個印度洋、東南亞和太平洋地區的海洋領域數據。將於2024年在印度舉辦的四方安全對話會議將是繼續對話和鞏固合作的另一個機會。”

聲明指，“領導人承諾繼續與環印度洋聯盟、印太海洋倡議和東盟等區域平台合作，以實現共同的願望，應對印太地區的共同挑戰。莫迪總理歡迎美國加入印太海洋倡議，拜登總統歡迎印度繼續作為觀察員參與藍色太平洋夥伴計畫。兩位領導人還歡迎兩國政府就包括南亞、印度-太平洋和東亞在內的區域問題加強磋商的深度和速度，並期待着我們的政府在2023年舉行首次印度洋對話。”

聲明表示，“拜登總統和莫迪總理重申他們對一個自由、開放、包容、和平和繁榮的印太地區的持久承諾，尊重領土完整和主權以及國際法。兩位領導人都對脅迫性行動和不斷加劇的緊張局勢表示關切，並強烈反對試圖以武力改變現狀的破壞穩定或單邊行動。雙方強調，在應對包括東中國海和南中國海在內的基於海洋規則的秩序所面臨的挑戰時，遵守國際法，特別是反映在《聯合國海洋法公約》中的國際法，以及維護航行和飛越自由的重要性。”

隨後，除了談及對緬甸局勢和朝鮮導彈試射和核項目的共同關切外，聲明指，“美國和印度站在一起打擊全球恐怖主義，並明確譴責一切形式和表現的恐怖主義和暴力極端主義”。值得一提的是，兩國領導人“強烈譴責跨境恐怖主義和使用恐怖主義代理人，並呼籲巴基斯坦立即採取行動，確保其控制下的領土不被用於發動恐怖主義襲擊。”