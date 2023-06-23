莫迪在美國國會講話：印度很快就會成為第三大經濟體

印度/美國/國際

正在對美國進行國事訪問的印度總理莫迪（Narendra Modī）6月22日應邀向美國國會兩院聯席會議發表講話。莫迪在當談到印度經濟近年的發展狀況時表示，“當我第一次作為總理訪問美國時，印度是世界上第10大經濟體。現如今，印度是第五大經濟體。印度很快將成為第三大經濟體。我們不僅在增長，而且還在快速增長。當印度增長的時候，整個世界都在增長。”

廣告 繼續瀏覽後續

藉此機會，莫迪也成為了首位在美國國會發表兩次講話的印度總理。他也是繼以色列總理內塔尼亞胡之後，第二位獲得該榮譽的國際領導人。據悉，莫迪的講話受到了在場美國國會議員的15次起立鼓掌和79次掌聲。

莫迪在講話中對美國國會賦予他的榮譽表示感謝，並對14億印度人民的支持表示感謝。他說：“在美國國會發表講話總是一種巨大的榮譽。能夠兩次這樣做是一種特殊的榮幸。對於這一榮譽，我向14億印度人民表示最深切的謝意。”

莫迪還讚揚美國國會一起慶祝印度和美國這兩個民主國家之間的聯繫。他說：“我可以體會到耐心、說服力和政策的爭鬥。我可以理解思想和意識形態的辯論。但我很高興看到你們走到一起，慶祝兩個偉大的民主國家——印度和美國之間的聯繫。”

莫迪說：“民主是我們神聖的共同價值觀之一。縱觀歷史，有一點是明確的，民主是支持平等和尊嚴的精神。民主是歡迎辯論和討論的理念。民主是為思想和表達插上翅膀的文化。印度很幸運，自古以來就擁有這樣的價值觀。印度是民主之母”。他在講話中還提到了印度和美國之間的文化多樣性，強調了印度裔美國人的貢獻以及文化交流對促進理解和友誼的意義。

莫迪說，“美國的建立是受到一個人民平等的國家的願景的啟發……這裡數以百萬計的人根在印度，他們中的一些人自豪地坐在這個會議廳里，我身後就有一個”。他在談到身後的印度裔美國副總統哈里斯（Kamala Harris）說，“我被告知，‘薩莫薩黨團會議’(samosa caucus)現在是眾議院的味道。我希望它能在這裡帶來印度文化的充分多樣性。”

莫迪表示，“我們向聖雄甘地和小馬丁·路德·金致敬，我們緬懷其他許多為自由、平等和正義而努力的人”。他在講話中還強調了印度充滿活力的民主、多樣性的團結以及對包容性發展的承諾，並提及政府採取的舉措。

莫迪說，“去年印度慶祝了獨立75周年。每個裡程碑都很重要，但這個裡程碑很特別。我們慶祝了我們在經歷了一千年的這種或那種形式的外國統治後獲得自由的75年的非凡歷程。這不僅是對民主的慶祝，也是對多樣性的慶祝。”

似乎是在間接回應外界對其政府打壓少數族群的批評聲音，莫迪說，“印度是世界上所有信仰的家園，我們慶祝所有的信仰。在印度，多樣性是一種自然的生活方式，今天，世界想越來越多地了解印度。”

莫迪在講話中還特別提到印美兩國關係近來的“重大發展”。他說：“在過去的幾年裡，在人工智能（AI）方面取得了許多進展。同時，在另一AI——美國（America）和印度（India），也有了更多的重大發展。”

莫迪還提及，婦女在塑造現代印度的美好未來方面發揮着重要作用。他強調，印度的願景不僅僅是惠及婦女的發展，而是由婦女主導的發展，讓婦女引領進步的旅程。莫迪並以印度女總統德勞帕迪·穆爾穆的勵志故事作為例證。

莫迪說，“今天在現代印度，婦女正帶領我們走向更美好的未來。印度的願景不僅僅是使婦女受益的發展。它是由婦女領導的發展，婦女引領着進步的旅程。一位婦女從一個卑微的部落背景中崛起，成為我們的國家元首……”

莫迪強調了印度對可持續發展和環境管理的承諾，提到了履行《巴黎協定》承諾和推廣可再生能源等舉措。他說：“我們成為二十國（G20）集團中唯一實現巴黎承諾的國家。我們比2030年的目標提前9年使可再生能源佔到我們能源的40%以上。但我們並沒有就此止步。在格拉斯哥峰會上，我提出了LiFE使命……我們的使命是支持地球的進步，支持地球的發展。”

就印美合作，莫迪強調，在應對21世紀從經濟增長到技術進步的各種挑戰方面，印度和美國之間需要建立強有力的夥伴關係。他說，“今天，美國已經成為我們最重要的國防夥伴之一。當今，印度和美國在太空和海洋、科學和半導體、初創企業和可持續性、科技和貿易、農業和金融、藝術和人工智能等方面進行合作。”

莫迪表示：“過去的每一位印度總理和美國總統都使我們的關係更進一步，但我們這一代人有幸將其推向更高的高度。我同意拜登總統的觀點，即這是一種決定性的夥伴關係，因為它服務於更大的目的。”

莫迪在談到印度的發展時說：“我們的願景是：‘人人受助、人人發展，人人信賴’。我們正專註於基礎設施的發展。我們已經提供了近1400萬套住房，為超過1.5億人提供住所，這幾乎是澳大利亞人口的6倍。”

莫迪還強調了多邊主義的重要性，並呼籲改革全球機構以更好地反映不斷變化的世界，強調印度和美國在塑造一個基於國際法的新世界秩序方面的共同努力。他並談到了正在發生的恐怖主義和激進主義的威脅，強調需要採取集體行動來防止流血和人類痛苦，特別是在印太地區。

就俄烏戰爭，莫迪表示，需要通過對話來結束烏克蘭的戰爭。他談到，“這不是一個戰爭的時代，而是一個對話和外交的時代，我們都必須盡我們所能來停止流血和人類的痛苦。印太地區的穩定已經成為我們夥伴關係的核心關注點之一。我們有一個自由開放的印度-太平洋的共同願景。在9.11襲擊事件發生20多年後，在孟買的26.11事件發生10多年後，恐怖主義和激進主義仍然存在。”

演講最後，莫迪並對印美關係的未來表示樂觀，強調了在各個領域的合作機會，包括國防、太空、技術、貿易和應對氣候變化等。

莫迪說：“當我2016年來到這裡時，我說我們的關係正處於一個重要的未來，這個未來就是當今。”