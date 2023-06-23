馬克龍專訪：聚焦新全球融資契約峰會

6月22-23日，巴黎召開了新全球融資契約峰會，約40位國家元首、政府首腦以及主要公共金融機構代表參會，希望調和南北國家之間的信任問題、發展和氣候之間的兼容性。峰會上，法國總統馬克龍呼籲，“任何國家都不應該在減少貧困和保護地球之間做出選擇”，必須“對已經過時的國際金融機構進行改革”，“增加公共資金的投入，同時獲得私人資金的更多參與”。在法國國際廣播電台、法國24電視台、Franceinfo的聯合專訪中，馬克龍就重點問題作答。

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世界團結的重要性

馬克龍表示，想要拯救地球，首先就要斡旋、調和。“我們生活在一個分裂的時刻，而如果世界繼續分裂下去，無論是與貧困作鬥爭，還是保護生物多樣性，應對氣候變化，這些統統都無法實現”。所以，將各個大洲的這些國家領導人聚集在一起是很有意義的。“就比如昨日達成的贊比亞債務重組協議，中國領導人在場。而如果沒有中國，這件拖延了多年的事情就做不成”。

馬克龍表示，在減排計畫的分類中，法國處於非常發達，富有，污染也非常嚴重的這個類別。而我們的目標是確保例如法國這種富裕國家和新興國家之間達成協議，確保印度，尼日利亞，中國等這些類別的國家，能夠在減少污染的情況下，繼續發展，這樣我們才能在全球範圍內打贏這場仗。同時我們還要幫助發展中國家和最貧窮的國家與貧困作鬥爭。不過，這些國家不是排放大國，所以目前的焦點，還是要讓富裕國家減排，同時讓大型新興國家在不增加排放的情況下，能夠繼續發展。

要不要團結俄羅斯？

作為金磚國家和碳排放大國，俄羅斯缺席本次峰會。對此，馬克龍表示，本次峰會的議程是既保氣候與生物多樣性，也保發展，尊重每個國家的發展道路，投入更多的公共資金，同時動員更多的私人融資。我們需要誰來做成這件事？我們需要美國，中國，G20國家，主要的新興國家和最貧窮的國家的參與。他們都來了。俄羅斯參與的77國集團也派代表來了。俄羅斯是一個非常大的碳排放國，我們必須伴隨這類國家進行過渡。

馬克龍表示，“法國一直是一個促進和解的大國...但今天必須明確指出，只有尊重國際法，才能恢復與俄羅斯的對話”。“如今，俄羅斯已經將自己置於一種不再尊重國際法的境地，通過向其鄰國烏克蘭發動帝國戰爭，再次成為二十一世紀唯一的殖民大國，同時通過瓦格納集團掠奪和虐待平民，破壞非洲的穩定。鑒於這些情況，俄羅斯對國際社會沒有起到有益的作用”。

這場峰會是否是馬克龍在法國不盡人意的氣候領域所做的某種方式的自我救贖？

馬克龍表示，自己從沒這麼想過。雖然法國在可再生能源領域的動作稍顯落後，但只要在其他領域協同進步，最終的整體減排才是最重要的。舉例來說，法國佔世界排放量的1％，航空領域佔全球排放的3％至4％，而這當中一半的飛機都是法國製造的。如果法國能夠在未來幾年當中設法使航空領域脫碳50%，僅這一步，就足以讓法國拿到一個整體較為滿意的減排結果。

發展和氣候是兼容的嗎？以塞內加爾為例，法國在本次峰會上宣布以25億歐元支持該國移動可再生能源的發展。這是否意味着塞內加爾必須放棄開採天然氣？

馬克龍表示，“我們絕不能讓任何國家陷入在貧困與氣候和生物多樣性之間做出選擇的兩難境地。這是不可能的”。“法國無權對其他國家說，你們無權開發這樣或那樣的資源項目，因為它對地球生態不利”。事實上，日前與塞內加爾達成的能源過渡協定的目的，是使塞內加爾能夠在繼續創造財富的同時減少排放，並實現過渡。塞內加爾將致力於在其組合中擁有40％的可再生能源，但它當然可以開發天然氣，將被允許開發這些天然氣項目。這是因為，天然氣是一種過渡能源，我們這個星球仍然需要在接下來的幾十年當中需要天然氣。“我們當然不能對塞內加爾說，你們有天然氣，但你們沒有使用它的權利。為什麼 ?因為就算在歐洲，也有一些國家重新開放了燃煤電廠”。“氣候和貧困是人類需要共同解決的問題，如果我們不能贏得這場共同的氣候貧困鬥爭，誰都無法成功。我們別無選擇，因為南方國家是生物多樣性保護區的重點，其地理位置也擁有地球之肺。這就是為什麼我們為森林發起了大型基金”。

法國應該勾銷非洲國家的債務嗎？

馬克龍表示，非洲國家債務重組問題的背後，是可持續的融資機制。若對債務一筆勾銷，之後便無人願意再提供貸款。對於那些實際上擁有極大生物多樣性，擁有大比例青年人口的非洲國家，我們要做的就是迅速重組這些國家的債務。“我們在過去15年中遇到的一個大問題是，工業七國取消了一些國家的部分債務，這些國家轉頭便去找中國重新借貸。這樣的事情遍布非洲大陸”。“面對這樣的情況，兩年前在法國的倡議、意大利的主持之下，G20國家出台了一個國際框架，並邀請中國參加。中國必須參加。這一框架已經用於乍得和贊比亞。如果向此前放棄蘇丹債務一樣放棄其他國家的債務，這基本等同於給中國獻上大禮包”。

找中國貸款，是貧困國家的陷阱嗎？

馬克龍表示，如果債務超過一定水平，那麼的確是一個陷阱。因此我們必須有一個共同的框架，定義什麼是可持續的債務。“這就和一個家庭的過度負債是一樣的道理，貸款本身並不是一件壞事”。“我們歐洲人在第二次世界大戰後，就是用貸款重振起來的”。一言以蔽之，包括中國在內的所有最富有的國家都必須坐在談判桌前，看看如何擺脫債務陷阱。“我去中國的時候就和中國國家主席談過這件事，中國國家主席這次派總理來訪也是有這方面原因”。

如何爭取私人資金的參與？

馬克龍表示，在動員主權財富基金，主要資產管理公司，私人融資基金等參與氣候投資的時候，上述方告訴我們，他們不會去某個國家投資，因為存在貨幣風險和政治風險。私人資金有逐利的屬性，因此政府需要增加投入的公共資金，建立起作為抵押的機制，以第一批損失承擔方的姿態，來觸發這些私人投資。

國際徵稅機制

馬克龍表示，在氣候領域，需要國際稅收機制。就好比一個世紀之前人們曾經說，“僅一個國家的社會主義是行不通的”，那麼現在，“僅一個國家進行私人資金的氣候徵稅，也是行不通的”。法國的稅收技術處於世界的前沿，然而就在法國政府用稅收“懲罰”法國本土公司，致使這些公司離開法國，去海灣國家賺錢的時候，世界上其他國家卻並沒有跟進。這是行不通的。“我們需要進行國際徵稅動員，對法國人，北歐人，中國人等等在飛機票、國際海運等領域進行氣候徵稅”。