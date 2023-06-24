世界核大國低調開會 討論降低風險

美國/5大有核國家

美國國防部報告稱，美國於 6 月 13 日至 14 日在開羅主辦了世界五個核武器大國代表參加的會議。美國國務院的報告說，美國本月召集了來自中國、法國、俄羅斯和英國的工作級專家會議，討論包括降低戰略風險在內的核武器問題。

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美國與中國、法國、俄羅斯、英國召開核武器會議。白宮國家安全發言人約翰·柯比表示，會談是“例行的、持續的對話”的一部分。據美國國防部周五說，會議是在《核不擴散條約》（NPT）主旨下正在進行的交流。

美國國防部表示，這些專家來自各自的外交部和國防部，他們“討論了降低戰略風險以及核理論和政策”。

《不擴散核武器條約》於1970年生效，旨在制止核武器製造能力的擴散，保障成員國為和平手段發展核能的權利。

該條約允許五個核武器國家保留他們的核武庫。世界5大有核國家同時也都是聯合國安理會常任理事國。

據美國國務院發言人表示，5國專家代表二月份還在迪拜舉行了會議，也是作為《不擴散核武器條約》框架下對話的一部分。目前美國正在主持對話。

美國國務院發言人還表示：“我們發現這兩次多邊對話都是專業且有用的。” 但並未提及是否進行了任何雙邊會談。