拜登與英法德領導人通話，美內閣眾要員向總統簡報俄羅斯局勢

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據白宮介紹，美國總統拜登（Joe Biden)6月24日與英法德三國首腦進行了通話，討論了俄羅斯的局勢。他們還申明了對烏克蘭的堅定支持。據彭博社援引白宮方面消息，拜登周六上午聽取了“關於俄羅斯的最新發展”的簡報。參加簡報會的美國高級官員眾多，包括國家安全顧問沙利文、國務卿布林肯、國防部長奧斯汀、參謀長聯席會議米利、國家情報總監海恩斯、中情局局長伯恩斯及駐聯合國大使托馬斯-格林菲爾德。

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白宮周六通過聲明表示，“拜登總統今天與法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）、德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）和英國首相蘇納克（Rishi Sunak）進行了通話。領導人們討論了俄羅斯的局勢。他們還申明了對烏克蘭的堅定不移的支持。”

據英國《金融時報》記者報導，美國參謀長聯席會議主席米利（Mark Milley）取消了原定於周日開始的對以色列和約旦的訪問，以監測俄羅斯正在發生的事件。報導指，這表明華盛頓對這一切非常重視。

美國國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）也取消了原定周末參加哥本哈根會議的行程，而是將以線上方式參會，這樣他就可以留守，並繼續關注俄羅斯的局勢。