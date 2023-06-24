澤連斯基：那個人顯然非常害怕，他在克里姆林宮的時間越長，災難就越多

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就俄羅斯國內政局極具戲劇性的一天，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）周六晚在發表例行視頻講話中表示，“今天世界看到，俄羅斯的領導們沒有控制任何東西。完全沒有。完全的混亂。完全沒有任何可預測性”。他並用俄語告訴俄羅斯人，“你們的軍隊在烏克蘭土地上停留的時間越長，他們給俄羅斯帶來的破壞就越大。這個人在克里姆林宮的時間越長，災難就越多。”

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澤連斯基當晚在講話中說：“親愛的烏克蘭人，世界上所有的人，祝你們健康! 今天是一個絕對不應該沉默的日子。而且我們肯定需要領導力。今天世界看到，俄羅斯的領導們沒有控制任何東西。完全沒有。完全的混亂。完全沒有任何可預測性。而這一切都發生在俄羅斯的領土上，那裡滿載着武器。”

澤連斯基說，“我們都記得俄羅斯領導人在2021年是如何威脅世界的。他發表了一些最後通牒，他試圖展示一種力量……2022年表明，他混淆了——混淆了他的幻想和他被權力灌輸的謊言。克里姆林宮的人能夠訴諸任何恐怖，能夠訴諸任何愚蠢，但他們不能提供哪怕百分之一的必要控制。而他們才是真正的問題所在。”

澤連斯基指出，“在一天之內，他們失去了擁有百萬人城市中的多個，並向所有俄羅斯土匪、僱傭兵、寡頭和其他任何人展示了佔領俄羅斯城市和可能的武器庫有多麼容易。”

澤連斯基表示，“現在，非常重要的是，世界上沒有人因為害怕俄羅斯的這種混亂而保持沉默。現在領導人的所有行動都可以成為歷史。記者們的每一句話都是有價值的。有必要明確指出問題的根源。而如果世界上有人試圖忽視這種情況，如果世界上有人幻想克里姆林宮有能力重新獲得控制權……這只能將問題推遲到下一次混亂的突破口——甚至更危險。”

澤連斯基強調，“我們都知道解決辦法。首先，世界不應該害怕。我們知道，只有我們的團結才能保護我們。烏克蘭一定能夠保護歐洲不受任何俄羅斯軍隊的影響，誰來指揮他們並不重要。我們會保護。歐洲東翼的安全只取決於我們的防禦。這就是為什麼支持我們的防禦的每一種表現都是對你們的防禦的支持，自由世界的每一個人。”

澤連斯基補充說，“烏克蘭士兵、烏克蘭火炮、烏克蘭坦克、烏克蘭導彈是保護歐洲不受今天我們在俄羅斯領土上看到的這種行軍的所有因素。而當我們要求給我們F-16戰鬥機或陸軍戰術導彈系統（ATACMS）時，我們正在加強我們的共同防禦。真正的防禦。這就是我們所需要的。現在是提供所有防禦所需武器的時候了。”

澤連斯基說，“第二，一切必須是真實的。現在是世界上每個人坦率地說，俄羅斯對烏克蘭的所有犯罪行動過去和現在都是無端的。而且我們都必須完全專註於我們共同的安全優先事項。北約不只是一個詞或一套正式承諾。這些是對每個人的可靠保證，和平不會被破壞。沒有烏克蘭，這樣的保證就毫無價值。已經在7月的（北約）維爾紐斯峰會上，這是一個歷史性的機會，在不回頭看俄羅斯的情況下作出真正的決定。任何與俄羅斯接壤的國家都真正支持這一點。”

澤連斯基說，“而第三點……我將用俄語說：來自克里姆林宮的那個人顯然非常害怕，可能躲在某個地方，不露面。我敢肯定，他已經不在莫斯科了。他在某個地方打電話，問一些事情……他知道自己在害怕什麼，因為他自己創造了這種威脅。所有的邪惡，所有的損失，所有的仇恨都是他自己傳播的。他在地堡之間來回跑得越久，你們所有人的損失就越大……所有與俄羅斯有關的人。”

澤連斯基繼續用俄語說，“我們烏克蘭人將怎麼做？我們將保衛我們的國家。我們將捍衛我們的自由。我們不會沉默，我們也不會不作為。我們知道如何取得勝利——而且會取得勝利。我們在這場戰爭中的勝利是一定的。”

澤連斯基說，“那你們會怎麼做？你們的軍隊在烏克蘭土地上停留的時間越長，他們給俄羅斯帶來的破壞就越大。這個人在克里姆林宮的時間越長，災難就越多。”

隨後，澤連斯基說，“而現在我改用我的母語了。感謝我們的士兵! 感謝現在正在打敗佔領者的每一個人! 感謝空軍保護我們的天空! 榮耀歸於烏克蘭! 我們將打敗所有人!”