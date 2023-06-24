烏副防長：烏軍在烏東同時向多個方向發起進攻

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烏克蘭國防部副部長馬里亞爾（Hanna Maliar）周六晚通過其社交媒體平台“電報”宣布，烏克蘭武裝部隊東部集團軍當天同時向多個方向發動了攻勢。

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馬里亞爾在“電報”平台上寫道：“今天，東部集團軍同時向多個方向發動了攻勢：向奧里科沃-瓦西里夫卡（Orikhovo-Vasylivka）、巴赫穆特（Bakhmut）、博赫達尼夫卡（Bohdanivka）、亞希德內（Yahidne）、克里什基夫卡（Klishchiivka）和庫爾迪尼夫卡（Kurdiumivka）進攻”。她稱，上述所有方向都有進展。

馬里亞爾補充說，在庫皮揚斯克（Kupiansk）、萊曼（Lyman）和馬林卡（Marinka）方向，俄羅斯入侵者曾試圖前進，但沒有成功。她補充說，在阿夫迪夫卡（ Avdiivka）和沙赫塔爾斯克（Shakhtarske）方向，俄軍發動了空襲和炮擊。

馬里亞爾說，在烏克蘭南部的所有進攻方向上，激烈的戰鬥正在進行。俄羅斯佔領者正在進行防禦，努力阻止烏克蘭的反攻行動。她指出：“與此同時，敵人在人員、彈藥和軍事裝備方面正遭受重大損失”。