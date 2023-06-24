白宮：拜登聽取了關於俄羅斯局勢發展的彙報

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據美國有限電視新聞網（CNN）報導，在瓦格納僱傭軍集團領導人普里戈津對俄羅斯軍事領導人，包括國防部長紹伊古及總參謀長格拉西莫夫發出威脅後，白宮正在“監測”俄羅斯的局勢。美國國家安全委員會發言人亞當•霍奇（Adam Hodge）說，拜登總統也聽取了關於俄羅斯局勢發展的彙報。

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亞當•霍奇在一份聲明中表示：“我們正在監測局勢，並將與盟友和合作夥伴就這些發展進行磋商。”

一位美國官員告訴CNN，官員們認為普里戈津的最新評論，他在評論中稱俄羅斯的軍事領導層是“邪惡的”，並說他們“必須被阻止”——比他平時的言辭更激烈。而且，與普里戈津以前關於俄羅斯國防部無能的一些言論不同，這些評論似乎不是在烏克蘭軍事突破或戰術成功之後發表的。

這位美國官員說，“這是真的”。儘管目前還不清楚美國是否對普里戈津呼籲俄羅斯公民留在家中後的方式或意圖有任何預計。

兩位美國政府官員說，白宮的國家安全官員在對發生的事情有更清楚的認識之前，都很謹慎，不願意進一步發言。

當地時間周五晚，拜登夫婦與副總統哈里斯（Kamala Harris）夫婦在華盛頓五月花酒店參加了一個與生殖權利團體的政治活動。