美官員本周稍早時向國內通報了瓦格納擬挑戰俄軍跡象，但不清楚其最終目的

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據美國有線電視新聞網（CNN）引述三名知情人士報導，美國情報官員認為，瓦格納首領普里戈津策畫對俄羅斯軍事領導層的重大挑戰已有一段時間，但不清楚其最終目的是什麼。其中兩名消息人士說，本周早些時候，美國情報官員向國會“八人幫”（即參眾兩院及參眾兩院情報委員會的領袖）介紹了瓦格納集團在俄羅斯附近的行動和裝備集結情況。

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報導指，一位西方情報官員和另一位熟悉情報的人士說，美國和西方情報官員事發前看到有跡象表明普里戈津正在為這種行動做準備，包括囤積武器和彈藥。一位熟悉情報的消息人士說，“一切都發生得非常快”，很難辨別普里戈津對威脅俄軍的態度有多認真，以及他將把部隊帶到哪裡。

普里戈津周五曾發誓要對據稱襲擊瓦格納軍營的俄軍方領導人進行報復，並聲稱控制了兩個俄羅斯城市的軍事設施。然而，到了周六下午，他公布了一段錄音，聲稱他的部隊在向莫斯科進軍的過程中掉頭了，而這只是在發動叛亂數小時後，對俄總統普京的權威構成了逾二十年來最大的威脅。

在瓦格納聲稱控制了多個軍事設施，並在他向莫斯科派遣了一些部隊之後，普里戈津周五晚在“電報”平台上發布的一段錄音中說：“我們正在調轉隊伍，按照計畫回到野戰營地。”

熟悉拜登政府思路的消息人士告訴CNN，隨着局勢的發展，美國和西方官員正在謹慎地進行權衡，因為普京可能會將西方在不斷升級的危機中的任何感知的參與變成武器。消息人士說，整個拜登政府的官員在周五晚上召開了緊急會議，以評估事件，這些事件的發展如此之快，以至於讓美國和歐洲官員措手不及。

根據白宮發表的一份聲明，拜登（Joe Biden）總統周六與法國、德國和英國的領導人就俄羅斯正在發生的局勢進行了交談，他們重申了對烏克蘭的“堅定支持”。同時，美國國務院周六證實，布林肯（Antony Blinken）國務卿已經與加拿大、法國、德國、意大利、日本、英國和歐盟的同事進行了溝通。

美國國務院發言人米勒（Matthew Miller）說：“在討論中，布林肯國務卿重申，美國對烏克蘭的支持不會改變”。他補充說，美國“將與西方官員保持密切協調”。英國外交部發言人告訴CNN，英國也舉行了一次緊急政府工作組會議，討論正在發生的事件。

據CNN此前報道，隨着俄羅斯對烏克蘭的入侵在今年早些時候陷入僵局，美國官員去年確定瓦格納和俄羅斯政府之間正在進行內部權力鬥爭。然而，據熟悉情報的消息人士稱，美國和歐洲的情報官員並沒有預測到——普里戈津會帶着他的部隊衝進俄羅斯羅斯托夫地區的行動。

“很難說有多少是空談，有多少是真實的，”其中一個消息來源告訴CNN。“緊張局勢已經持續了這麼久，卻沒有實際發生什麼。”

根據白宮的一份聲明，拜登和副總統哈里斯（Kamala Harris）周六聽取了其國家安全團隊關於俄羅斯局勢最新進展的簡報，並將在全天繼續聽取簡報。美國國家安全委員會發言人亞當•霍奇（Adam Hodge）周六下午告訴CNN：“我們正在繼續監測局勢”。

五角大樓發言人帕特里克·賴德（Patrick Ryder）准將周六在一份聲明中說，美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）也繼續聽取有關情況的簡報。一位歐洲情報官員告訴CNN，“溫度顯然一直在上升”，但很少有人能預測到普里戈津的計畫。

該官員說，西方國家將關注未來24至48小時內的情況，之後瓦格納部隊的供應短缺可能會開始出現。

美國或歐洲官員並不清楚普里戈津是在多長時間前就開始計畫叛亂的。一位熟悉西方情報的消息人士說，看來至少要花幾天的時間來組織。然而，另一個消息來源指出，羅斯托夫離烏克蘭的前線非常近，所以可能不需要太多的預謀。