美防長就俄局勢與歐洲五國防長通話 烏國防部：俄羅斯士兵的敵人在莫斯科

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美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）6月24日表示，“今天我與來自加拿大、法國、德國、波蘭和英國的同行通話，討論了俄羅斯的局勢。隨着局勢的繼續發展，美國將與我們的盟友和夥伴保持密切協調。”

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五角大樓發言人帕特里克·賴德（Patrick Ryder）通過聲明介紹稱，奧斯汀防長“今天與來自加拿大、法國、德國、波蘭和英國的國防部長通話，討論俄羅斯的局勢。隨着局勢的繼續發展，美國將與盟國和合作夥伴保持密切協調。奧斯汀部長還重申，美國對烏克蘭的支持將不會改變。”

此外，烏克蘭國防部長列茲尼科夫（Oleksii Reznikov）周六通過視頻向俄羅斯士兵喊話。

列茲尼科夫呼籲說：“俄羅斯士兵們，你們被欺騙和背叛了。你們的戰爭不在烏克蘭這裡。戰爭是在你們的家園。回家吧，保護你們的地方，給你們的親人一個擁抱。我們不會向你們的背後開槍。我們不需要俄羅斯的土地。照顧好你們的國家。照顧好你們的命運。你們仍然有機會生存下去。”

烏克蘭國防部在發布該視頻的附文中稱，“俄羅斯士兵必須離開烏克蘭，去拯救他們的家園，遠離克里姆林宮在俄羅斯內部發動的戰爭。俄羅斯士兵和俄羅斯人民的敵人不在烏克蘭。他們在莫斯科。”