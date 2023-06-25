澤連斯基與拜登通話談及俄羅斯局勢：昨日事件暴露了普京政權的虛弱

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據白宮介紹，美國總統拜登（Joe Biden）6月25日與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）通話，討論在烏克蘭抵禦俄羅斯侵略時對該國的支持。兩位領導人還討論了最近在俄羅斯發生的事件。

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白宮發表的聲明寫道，“拜登總統今天與烏克蘭總統澤連斯基通話，討論在烏克蘭抵禦俄羅斯侵略時對其的支持。他們討論了烏克蘭正在進行的反攻，拜登總統重申了美國堅定不移的支持，包括通過持續的安全、經濟和人道主義援助。兩位領導人還討論了最近在俄羅斯發生的事件。”

據烏克蘭總統府介紹，兩國領導人討論了目前戰場上的局勢，並分享了他們對俄羅斯發生的進程的評估。澤連斯基指出：“昨天的事件暴露了普京政權的虛弱。”

澤連斯基表示，世界必須對俄羅斯施加壓力，直到國際秩序得到恢復。他並感謝拜登對烏克蘭的持續支持，特別是提到美方提供了先進的愛國者防空系統。

澤連斯基強調了進一步提高烏克蘭保護自己天空的能力的重要性。在這種情況下，他感謝美國對戰鬥機國際聯盟的支持。

烏總統府稱，兩國領導人還討論了進一步擴大防務合作的問題，特別是增加烏克蘭在戰場上的火力，重點是遠程武器。

澤連斯基告訴拜登說，“我感謝您和美國人民準備與烏克蘭站在一起，直到我們所有的領土在國際公認的邊界內獲得完全解放。”

兩國領導人還在立陶宛首都維爾紐斯舉行的北約峰會前夕協調了立場。他們還討論了繼續實施“烏克蘭和平方案”（Ukrainian Peace Formula）的工作及“全球和平峰會”的籌備工作。