烏防長：烏克蘭的主要反攻還尚未到來

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6月25日，烏克蘭國防部長列茲尼科夫（Oleksii Reznikov）在接受美國福克斯新聞頻道採訪時說，經過三周的戰鬥後，烏克蘭正在進行的反攻仍處於“某種準備行動”。

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隨着烏克蘭的反攻進入第三周，列茲尼科夫在採訪中將烏軍目前的調動描述為“某種準備行動”，並承認俄軍已經建立了“非常強大的防線”。

當福克斯新聞頻道記者問他這是否就是主要的反攻，對烏軍來說是“閃電戰”時，列茲尼科夫回答說：“不、不、不”。

不過，列茲尼科夫補充說，一旦烏軍的反攻全面啟動，就會取得成功，“離勝利更近一步”。他承認早期對反攻的期望被“高估了”，強調烏方在將其勇敢和積極的戰鬥人員置於危險境地時非常謹慎。

列茲尼科夫說：“我們努力挽救他們的生命”。他則將俄羅斯使用其部隊的方法描述為“絞肉機”。

這場反擊戰有望採用西方提供的裝甲武器，如美國的布雷德利步兵戰車和德國的豹式主戰坦克。列茲尼科夫評價說，“它們的機動性非常複雜，士兵們喜歡它們”。

當被問道這些西方援助的裝備到達烏克蘭的速度是否足夠快時，列茲尼科夫回答說：“我從2022年2月開始要求提供這些東西。”

在向烏克蘭發動常規戰爭的同時，俄羅斯總統普京一直在進行核訛詐。例如，將俄國的戰術核武器部署到鄰國白俄羅斯。記者問烏克蘭防長這是否屬實。“我認為，對我個人來說，這聽起來像是虛張聲勢，”列茲尼科夫回答說，“我認為文明世界有反對的論據來說服他（普京）。”

就烏克蘭加入北約的前景，列茲尼科夫指出：“我確信我們將成為一個正式的成員，但這需要時間” 。他補充說，北約國家讓烏克蘭成為成員國“符合他們的利益”，因為烏克蘭知道如何“擊敗和威懾俄羅斯的武裝力量”。

列茲尼科夫還堅定地表示，在恢復烏克蘭的國際公認邊界之前，不會與俄羅斯會談，這是他的“紅線”。

列茲尼科夫說：“當他們離開我們的土地時，我們將準備討論戰後（與俄羅斯）的共存。”

列茲尼科夫表示，他並不擔心美國國內對軍事援助烏克蘭的支持會減弱，特別是在共和黨人中。“我喜歡美國的‘發明……兩黨’，”他說。

列茲尼科夫指出，“對我來說，這聽起來非常熟悉。我絕對相信我們會得到同樣程度的支持。”

就烏克蘭是否會獲勝的提問，列茲尼科夫表示：“我的直覺是我們將贏得這場戰爭，因為我們是為我們的國家而戰”。記者問他這需要多長時間：幾個月？幾年？

列茲尼科夫說：“今年將成為博弈改變者”，表示至少會有某種途徑來完成這場醜陋的戰爭。他強調：“我們必須這樣做，這是我們的想法”。