美前中情局長告誡普里戈津：小心敞開的窗戶

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美國前中央情報局局長彼得雷烏斯（David Petraeus）6月25日就俄羅斯國內局勢及瓦格納首領普里戈津領導的未遂兵變警告後者，“遠離敞開的窗戶”。彼得雷烏斯明顯指的是近年來不少俄羅斯政治家和寡頭等知名人士的“意外”死亡方式。

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彼得雷烏斯周日在美國有線電視新聞網(CNN)的節目上談到瓦格納首領普里戈津(Yevgeny Prigozhin)時說，他在周六停止了向莫斯科的進軍，接受前往白俄羅斯流亡，顯示出白俄總盧卡申科對俄羅斯總統普京很有用。

就普里戈津這一令人意想不到的決定，彼得雷烏斯打趣說：“在他的新環境中，在白俄羅斯，在他要去的地方，他應該對打開的窗戶非常小心。”

近年來，特別是隨着俄羅斯去年2月全面入侵烏克蘭的開始，俄羅斯國內的不少知名人士相繼從屋頂或高樓窗戶墜落死亡。其中包括一些對這場戰爭持批評態度的人，及普京原來的親信。

俄羅斯富商、地方議員安托夫（Pavel Antov）去年12月在印度一家豪華酒店墜亡。俄羅斯第二大石油集團——盧克石油公司董事會主席馬加諾夫（Ravil Maganov）同年9月從莫斯科中央臨床醫院的窗戶墜亡。

盧克石油公司在馬加諾夫生前是少數公開呼籲結束對烏戰爭的俄羅斯公司之一。這些死亡事件可能表明克里姆林宮可能採取了遏制異議的策略。瓦格納胎死腹中的兵變則暴露了一個更大的裂縫。

就普里戈津領導的未遂兵變，彼得雷烏斯表示：“顯然普京被削弱了，他的政府被削弱了。可以說，這使他（普京）比他在統治俄羅斯聯邦的20年中的任何時候都更加脆弱。我確信，這在他周圍的人心中產生了很多疑慮。”

隨着周六令人驚訝的事態發展動搖了普京政權，彼得雷烏斯指出了俄羅斯不穩定的廣泛風險。彼得雷烏斯說：“我們應該關注這個問題。我認為我們不希望一個跨越11個時區、包括俄羅斯聯邦中許多不同種族和宗派的共和國的國家在縫隙中分裂。”

此外，美國前駐俄大使約翰·沙利文（John Sullivan）當天在接受哥倫比亞廣播公司（CBS）採訪時同樣評價說，盧卡申科幫助普里戈津和克林姆林宮之間達成的協議是普京虛弱的“證據”。

約翰·沙利文談到：“白俄羅斯與俄羅斯是一個聯盟國家的一部分；它們是連在一起的。普京現在對盧卡申科的依賴程度如何？”他指出：“這證明了其所揭示的弱點，在過去的三四天里所發生的事情，弗拉基米爾·普京的虛弱。”

約翰·沙利文補充說，“這不僅僅是表面上的虛弱——它是實際的虛弱。”