韓國外長：無理由與中方反目 將加強韓中戰略溝通

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據韓聯社報導，韓國外交部長樸振6月25日表示，韓國政府的立場是，沒有理由與中國反目為仇，也不願看到這種情況發生，韓方將繼續加強與中方的戰略溝通，增進雙邊友誼。

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報導指，樸振周日上午做客韓聯社TV的一檔節目，並就韓中關係作出上述表態。回答有關韓中關係的問題時，樸振表示：“尹錫悅政府的基本立場是在相互尊重、互惠和共同利益的基礎上建立成熟、健康的韓中關係。” 但他就中國駐韓大使邢海明日前作出涉韓發言引發爭議一事重申原有立場稱，那是違背外交官本職的行為。

被問及美方如何向韓方介紹美國國務卿布林肯（Antony Blinken）的訪華結果時，樸振回答稱，美方說明的核心內容是，將穩控美中關係，力爭推動雙邊關係朝着競爭與合作的方向前進，而非對抗與矛盾。韓美雙方就今後有必要為解決朝鮮核問題進一步密切合作，以及中方發揮建設性作用極其重要形成了共識。

布林肯於本月18日至19日訪華，並在訪華前後同樸振通話，就對華關係發展方向交換了意見。報導指，陪同布林肯一同訪華的美國國務院亞太事務助理國務卿康達（Daniel Kritenbrink）還另行訪韓，向韓方介紹布林肯一行的訪華結果。

就韓國執政黨提出，有必要限制旅韓華僑的投票權、縮小其可享受醫保的外籍親屬範圍的說法，樸振僅表示，“這是一個需要考慮綜合因素仔細判斷的問題”。

此外，對於前一天24小時內結束的俄羅斯僱傭兵集團瓦格納武裝叛亂一事，樸振稱，“我們正在密切關注這一事態將如何影響俄羅斯國內局勢以及烏克蘭戰局”。

就韓國總統尹錫悅近日訪問越南時韓越商定建立“關鍵礦產供應鏈中心”一事，樸振表示，韓方至今多與中方進行稀土類等關鍵礦物貿易，然而獲取戰略物資等特定品目過度依賴特定國家不可取。

“從這個意義上說，越南這次已經成為供應礦產和稀土的良好合作夥伴，”樸振說。